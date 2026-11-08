Adriana Abascal Lidera Skorpios: Modelo y Emprendedora en París

Adriana Abascal fundó Skorpios hace cinco años. Esta mexicana de 1970 combina su experiencia en moda con la dirección de su marca de calzado en París, con apoyo de su hija Jimena.

Adriana Abascal fundó su firma de calzado Skorpios hace exactamente cinco años, consolidando una carrera empresarial que nace de décadas de dedicación al sector de la moda. Nacida en México en 1970, la empresaria reside en París desde hace 17 años y ha transformado su amplia trayectoria en un proyecto independiente que refleja su visión personal y creativa.

La marca representa una nueva etapa profesional para Abascal, quien ha utilizado toda la experiencia acumulada a lo largo de su vida para crear productos propios. Skorpios no solo es una apuesta empresarial, sino también un espacio donde profundiza su relación con su hija pequeña, Jimena Abascal, añadiendo una dimensión significativa a su dinámica familiar y profesional.

Also read Santiago Abascal convoca a una movilización gigante para el 29N y critica al Gobierno

Colaboración Familiar y Rotación de Roles

Jimena Abascal gestiona actualmente la comunicación digital de la firma, actuando como un puente esencial para conectar la marca con una generación de consumidores más joven. Su padre, quien reconoce el talento de su hija, explica que esta colaboración ha invertido los roles tradicionales; mientras antes ella la admiraba por su conocimiento de la moda, ahora le pide naturalidad al grabar contenido.

Para mantener la profesionalidad, Adriana estableció un límite claro en septiembre:Jimena debía recibir un salario formal en lugar de aceptar favores. Esta medida facilita la relación madre e hija, evitando conflictos personales que podrían surgir en un entorno laboral sin estructuras definidas, y garantizando que el respeto mutuo se mantenga intacto durante las interacciones diarias.

Advertisement

Desafíos en el Sector del Lujo y Ética Laboral

Dirigir una pequeña empresa en el competitivo mundo del lujo presenta dificultades inherentes que requieren una gestión cuidadosa de recursos y expectativas. La empresaria compara la experiencia con conducir en la ciudad de Delhi, señalando que la resistencia adquirida en mercados exigentes prepara al fundador para operar con éxito en cualquier contexto global posterior.

La falta de poder adquisitivo inicial frente a grandes conglomerados exige una paciencia considerable y una fuerte capacidad de resiliencia ante los altibajos del mercado. Este enfoque resiliente permite a la marca navegar las complejidades estructurales del sector, donde incluso los diseñadores de alta costura con inventario vendido enfrentan desafíos operativos significativos diarios.

Formación Tradicional y Adaptación Comercial

La educación de la vieja escuela recibida en su hogar influyó inicialmente en su capacidad para comercializar productos, generando vergüenza al solicitar pagos. Su madre y abuelo fomentaban estándares estrictos que asociaban ciertas prendas con clases sociales bajas, creando un entorno donde hablar de dinero resultaba socialmente incómodo y culturalmente tabú.

Superar esta barrera mental implicó entender que vender ofrece un producto excelente a cambio de valor económico, normalizando así la transacción comercial. Este cambio de perspectiva le permitió integrar su gusto por el arte y la creatividad con estrategias de ventas efectivas, esencial para la sostenibilidad financiera de su nueva empresa emergente.

Advertisement

Experiencia Diplomática y Visión Estratégica

La incursión temprana de la fundadora en ambientes diplomáticos, cercana a altos cargos políticos, le proporcionó claves valiosas para navegar situaciones complejas. Esta experiencia previa le otorga una ventaja estratégica para interpretar dinámicas de poder y posicionarse adecuadamente en el entorno empresarial de alto nivel donde opera actualmente su marca.

A pesar de los obstáculos inherentes a ser modelo en negocios de lujo, su enfoque elegante y inteligente ha sido clave para sortear prejuicios profesionales. La combinación de su bagaje cultural, su creatividad innata y su capacidad de adaptación continúa impulsando el crecimiento de Skorpios en el competitivo mercado internacional de accesorios y calzado de diseñador.