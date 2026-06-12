Adrián Olmedo y Care Santos: una piedra que cuenta la historia más grande

Madre e hijo ganan el premio Anaya de Literatura Infantil 2026 con 'Kö: La historia más grande jamás contada', una novela que explora el tiempo y la aventura a través de una piedra.

Adrián Olmedo y Care Santos , madre e hijo, han unido sus talentos para crear 'Kö: La historia más grande jamás contada', una novela infantil que ganó el premio Anaya de Literatura Infantil 2026.

La historia comenzó con una piedra que Adrián trajo a casa y que permaneció años en la repisa junto al escritorio de su madre. Un día, mirando la piedra, surgió la idea de escribirle una historia. Así nació Kö, una palabra que proviene del húngaro 'kőszikla', que significa piedra, y que evoca algo imponente y a la vez entrañable.

La novela narra el viaje de una piedra a través del tiempo y el espacio, explorando la evolución de la Tierra y la aventura de la vida misma. La colaboración entre madre e hijo fue un proceso natural. Care Santos, reconocida autora de literatura infantil y juvenil, siempre compartió su amor por la lectura con sus tres hijos. Adrián, desde pequeño, mostraba su propia visión de las historias, modificando los cuentos que su madre le leía o inventando otros mejores.

Ese espíritu creativo lo llevó a convertirse en guionista, pero la semilla de la escritura literaria quedó plantada. Para 'Kö', investigaron juntos las fases del desarrollo de la Tierra, desde los volcanes de Girona hasta la era de los dinosaurios, basándose en la estructura del viaje del héroe de Joseph Campbell.

La novela no solo es una aventura épica, sino también una reflexión sobre cómo a menudo esperamos que algo grande suceda, sin darnos cuenta de que ya está ocurriendo a nuestro alrededor. El libro está dirigido a lectores a partir de 10 años, pero los adultos también pueden disfrutarlo. Adrián defiende que una obra infantil que solo es apta para niños es una mala obra; la literatura infantil debe ser accesible para toda la familia, creando experiencias compartidas.

Care Santos recuerda con cariño las lecturas en voz alta en casa, donde todos participaban y se turnaban, incluso cuando los hijos ya eran adolescentes. Ahora, esa complicidad se ha trasladado a la escritura, y juntos han vivido la primera Feria del Libro de Madrid de Adrián, con una madre orgullosa a su lado.

'Kö' es el resultado de una colaboración única que demuestra el poder de las historias compartidas y la magia que puede surgir de una simple piedra





abc_cultura / 🏆 62. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Literatura Infantil Care Santos Adrián Olmedo Premio Anaya Kö

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Leire Díez se reunió con la trama en la sede de Servinabar para intentar 29 'pelotazos' en el sector públicoLeire Díez acudía a la sede de Servinabar y debatía allí con la trama de Santos Cerdán oportunidades de negocio, pese a que el ex secretario de Organización del PSOE niega...

Read more »

Adrián J. Sáez: Palabras intraduciblesSaber varias lenguas es una fortuna y nacer bilingüe —imagino— un regalo de los gordos»

Read more »

El juez Pedraz cita el próximo 25 de junio a Teijelo, abogado de Santos Cerdán, como imputado en el caso Leire DíezEl ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán junto a su abogado Jacobo Teijelo, en una imagen de cuando salió de prisión el pasado mes de noviembre.

Read more »

'En lengua de signos' y Pablo Mingote recogen sus Antenas de Plata 2026Pablo Mingote, Paloma Soroa y Ana Marín Olmedo

Read more »