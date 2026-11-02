Adoptadas chinas en España buscan sus raíces tras décadas de política del hijo único

Sara Danyao y Leyao Rovira, dos de las más de 16.000 niñas chinas adoptadas por familias españolas, narran sus experiencias y desafíos para reconectar con sus orígenes.

La historia de Sara Danyao Segura y Leyao Rovira ilustra el complejo legado de la adopción internacional entre China y España. Ambas mujeres forman parte del grupo de más de 16.000 niñas chinas adoptadas por familias españolas durante un periodo que abarca desde 1996 hasta 2020. Sus experiencias personales revelan no solo la calidez de sus hogares adoptivos, sino también los desafíos emocionales y sociales que enfrentan al buscar entender su identidad cultural y biológica en un contexto histórico marcado por cambios demográficos drásticos.

Orígenes Biográficos y Contexto Familiar

Sara Danyao Segura nació en el año 2000 en la provincia de Hubei, China. Fue abandonada en la ciudad de Danjiangkou a las 5 p. m. sin identificación alguna, y fue adoptada por una familia madrileña cuando apenas tenía 11 meses de vida. A sus 26 años, Danyao describe una infancia marcada por el amor y la seguridad proporcionados por sus padres adoptivos, quienes nunca hicieron distinciones entre ella y sus hermanos mayores. No obstante, la conciencia de su diferencia surgió en su entorno escolar, donde una amiga del colegio señaló el parecido que tenía con su propia familia, llevándola a preguntar a sus padres sobre su origen.

Also read Aemet mantiene avisos por lluvias, viento y nieblas en varias zonas de España

Por su parte, Leyao Rovira, de 24 años, tiene un trasfondo similar pero con detalles únicos. Nació en la provincia de Hunan y fue encontrada en el orfanato Yiyang Children's Welfare House con un pijama de flores rosas, un gorro rojo y una nota que contenía su nombre y fecha de nacimiento. Adoptada a los nueve meses por una familia catalana de Tarragona, Rovira creció con la transparencia de su madre sobre su adopción. Sin embargo, la falta de información sobre sus padres biológicos y las circunstancias exactas que la condujeron al orfanato dejan un vacío significativo en su historia personal, algo que ambos sujetos buscan actualmente suplir a través de nuevas tecnologías.

Impacto de la Política Del Hijo Único en China

El contexto histórico que permitió estas adopciones es fundamental para comprender la magnitud del fenómeno. China introdujo la política del hijo único en 1979 bajo el mando del Partido Comunista, con el objetivo inicial de frenar el crecimiento demográfico y reducir la pobreza. El gobierno reprimió los nacimientos considerados excesivos mediante un estricto aparato estatal que empleaba propaganda, acosos, multas severas e incluso abortos y esterilizaciones forzadas. Esta presión exacerbó una preferencia tradicional por los hijos varones, debido a su capacidad física para el trabajo agrícola y su rol esperado en el cuidado parental en la vejez.

Advertisement

Con el tiempo, las consecuencias demográficas de esta política se volvieron insostenibles. El rápido envejecimiento de la población, la disminución de la fuerza laboral y un marcado desequilibrio de género, con 34 millones de hombres más que mujeres según la Oficina de Estadísticas del país, obligaron al gobierno a revisar la norma. En 2015, el Partido Comunista puso fin a la restricción única, permitiendo dos hijos por pareja. Seis años después, en un esfuerzo por revertir la caída de la tasa de natalidad, se amplió el límite a tres hijos por pareja, aunque estas medidas aún no han logrado el efecto esperado en las estadísticas de nacimientos.

Desafíos Sociales y Discriminación en la Integración

Más allá de las políticas gubernamentales, la integración social de estas niñas adoptadas presenta obstáculos significativos. Sara Danyao recuerda que, aunque su familia nuclear era sólida, el entorno social exterior a menudo la percibía como diferente. Este sentimiento de alteridad se intensifica en la adolescencia y la vida adulta, donde las interacciones cotidianas pueden revelar prejuicios invisibles. La percepción de ser vista como un sujeto distinto, independientemente de la calidad de la crianza recibida, crea una dicotomía interna que muchas adoptadas chinas en España reportan haber experimentado.

Leyao Rovira ha sido mucho más explícita al denunciar el racismo antiasiático que ha sufrido. Describe un imaginario occidental que esperaba ciertas habilidades académicas específicas de su origen, pero que también conllevaba desprecio hacia sus rasgos físicos. Rovira detalla específicamente el comentario negativo recibido sobre sus ojos, algo que ella no podía cambiar y que le afectaba profundamente. Esta experiencia de discriminación basada en la apariencia física no es un caso aislado, sino parte de un patrón reportado por varias adoptadas que buscan reconciliar su identidad china con su integración en la sociedad española.

Búsqueda de Identidad Mediante Tecnología Genética

La curiosidad por conocer los orígenes biológicos ha llevado a estas mujeres a explorar rutas tecnológicas. Danyao adquirió una prueba de ADN en 2018, pero finalmente decidió no procesarla, posiblemente debido al miedo a los resultados o a la complejidad emocional que esto implicaba. Por el contrario, Leyao Rovira optó por utilizar 23andMe, una empresa de biotecnología y genómica personal. Su estrategia consiste en introducir sus datos genéticos en bases de datos que incluyen información de familias biológicas chinas que también se han sometido a estas pruebas, hoping así encontrar conexiones concretas.

Advertisement

La organización China's Children International, una entidad no gubernamental creada por y para personas adoptadas en China, estima que más de 160.000 menores, en su mayoría niñas, fueron adoptados por familias de todo el mundo desde que China abrió oficialmente sus puertas a la adopción internacional en 1992. Este volumen histórico de adopciones representa una consecuencia directa de las políticas demográficas anteriores y la apertura subsiguiente. La búsqueda de raíces por parte de individuos como Danyao y Rovira no es solo un deseo personal, sino un movimiento más amplio dentro de esta comunidad que reclama el derecho a conocer su historia biológica y su lugar en la narrativa histórica de China.