Adolescente se declara inocente por el asesinato de su hermanastra en un crucero de Carnival

Un joven de 16 años procesado como adulto se declara inocente de la muerte de su hermanastra en un crucero. El caso ha salido a la luz pública tras semanas de hermetismo legal.

Timothy Hudson , un joven de 16 años, ha formalizado este martes su declaración de inocencia ante el sistema judicial federal de Miami , tras ser acusado del asesinato de su hermanastra, Anna Kepner, durante un viaje recreativo en un crucero de la compañía Carnival. Según la documentación presentada por su equipo legal, encabezado por el abogado Eric Cohen, el adolescente ha renunciado explícitamente a su derecho de asistir a la audiencia de lectura de cargos que estaba programada para el miércoles, optando en su lugar por una comparecencia escrita.

Este giro en el proceso subraya la complejidad y la tensión que rodea a este caso, el cual ha conmocionado tanto a la comunidad local como a la opinión pública nacional debido a las circunstancias extremas en las que se desarrollaron los hechos. Los trágicos sucesos tuvieron lugar el pasado 6 de noviembre, cuando el cuerpo sin vida de Anna Kepner, de 18 años, fue descubierto escondido debajo de una de las camas en el camarote que compartía con Hudson y otro joven durante una travesía familiar a bordo del Carnival Horizon.

La investigación forense determinó que la joven, quien era una destacada animadora en la Temple Christian School de Titusville, Florida, falleció a causa de asfixia mecánica, una conclusión médica que agravó significativamente la naturaleza de los cargos presentados contra Hudson. El acusado enfrenta actualmente acusaciones graves por homicidio y abuso sexual agravado. A pesar de la gravedad de estos señalamientos, el adolescente ha permanecido en libertad condicional bajo la custodia de un familiar desde su detención el pasado mes de febrero, una situación que los fiscales federales han impugnado formalmente, solicitando que sea ingresado en un centro de detención mientras el proceso judicial sigue su curso legal.

El caso, que inicialmente fue manejado con total hermetismo debido a la minoría de edad del acusado, permaneció oculto al escrutinio público durante semanas. Sin embargo, la dinámica del proceso cambió radicalmente cuando la jueza federal de distrito, Beth Bloom, autorizó la moción del Gobierno para que Hudson sea procesado como un adulto, argumentando la severidad de los crímenes cometidos. Esta decisión permitió que, finalmente, el 10 de abril, todos los registros y detalles del caso fueran puestos a disposición del público.

Mientras tanto, la defensa ha mantenido una postura reservada ante los medios, evitando ofrecer detalles adicionales más allá de los documentos presentados ante la corte. La resolución de si el joven permanecerá en custodia o seguirá bajo la tutela de su tío mientras se desarrollan las siguientes fases del juicio continúa siendo uno de los puntos más debatidos y urgentes en este complejo litigio que busca esclarecer la muerte de una joven cuya vida fue arrebatada abruptamente durante lo que debía ser un periodo de vacaciones familiares.





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