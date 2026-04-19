Admitida a trámite querella contra el alcalde de Móstoles por acoso sexual y laboral

Un juzgado especializado en violencia sobre la mujer ha admitido la querella interpuesta contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, y el PP, por presuntos delitos de acoso sexual y laboral, entre otros. La exconcejala denunciante declarará el 29 de junio.

La Justicia ha decidido dar un paso firme en la denuncia presentada por una exconcejala del Ayuntamiento de Móstoles contra el alcalde de la localidad, Manuel Bautista. Tras meses de espera y una solicitud de impulso procesal por parte de la Fiscalía, un juzgado especializado en violencia sobre la mujer ha admitido a trámite la querella interpuesta contra el regidor.

La magistrada titular de la plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles considera que existen indicios de la posible comisión de delitos de acoso sexual, acoso laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos. La resolución judicial, fechada el 15 de abril, no solo apunta al alcalde, sino que también admite la querella contra el Partido Popular (PP). La exconcejala ha sido citada para declarar el próximo 29 de junio y se ha ordenado su reconocimiento por un médico forense para evaluar las posibles consecuencias de los hechos denunciados. La jueza fundamenta su decisión en que las actuaciones previas presentan características que hacen presumir la posible existencia de los delitos mencionados, cuya instrucción corresponde a este órgano judicial. Esta admisión a trámite se produce después de que la Fiscalía requiriera al juzgado un mayor avance en las diligencias, ante la percibida inactividad en el caso. La querella original fue interpuesta el pasado 17 de febrero por la exedil, quien previamente había denunciado internamente al alcalde por presunto acoso sexual y laboral, además de otros delitos. En su denuncia, también señala al Partido Popular por su supuesta falta de amparo. El letrado de la denunciante, Antonio Suárez-Valdés, ha manifestado que la resolución judicial era predecible ante la existencia de indicios de criminalidad por parte del alcalde y del PP. Según relata la exconcejala en la querella, las situaciones de acoso habrían comenzado desde que empezó a colaborar en la campaña electoral del alcalde en otoño de 2022. El abogado ha destacado que la inacción inicial de los mecanismos internos de protección y la falta de respuesta institucional del PP obligaron a su defendida a recurrir a la vía penal, una opción que inicialmente intentó evitar. El material probatorio que sustenta la querella es considerado abundante por el abogado de la denunciante. Con él, se busca demostrar, en primer lugar, la presunta solicitud de favores sexuales por parte del querellado a la víctima. En segundo término, la querella pretende acreditar un patrón sistemático de hostigamiento y abuso de poder jerárquico tras la negativa de la exconcejala, con el objetivo de aislarla profesionalmente, lo que habría culminado en su dimisión en 2024. La acción penal contra el PP se fundamenta en la omisión y el fracaso de sus protocolos de protección y en la ausencia de reacción institucional. Adicionalmente, la querella incluye la difusión de correos electrónicos intercambiados entre la exconcejala y la Comunidad de Madrid, que habrían llegado a diversos medios de comunicación y revelado su identidad, hechos que el abogado considera que podrían constituir delitos de revelación de secretos. Por su parte, Manuel Bautista, alcalde de Móstoles, ha negado rotundamente las acusaciones de acoso sexual y laboral, y ha defendido su inocencia, atribuyendo la denuncia a una venganza de la exedil por no haber sido ascendida. El Ayuntamiento de Móstoles ha mantenido públicamente que las acusaciones son falsas, carecen de credibilidad y no cuentan con respaldo probatorio. Paralelamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha expresado su apoyo a Bautista, calificando la situación de indefensión y criticando el tratamiento que el Gobierno de España está dando al asunto. Durante los últimos dos meses, el PP de Madrid ha evitado pronunciarse condenatoriamente sobre los hechos, argumentando que una investigación interna fue archivada por falta de credibilidad de la denuncia





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