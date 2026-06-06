Administración Trump intensifica esfuerzos para obtener historial médico confidencial de menores transgénero en Texas

La administración Trump está utilizando un jurado investigador en Texas para obligar a los proveedores de atención de afirmación de género a cumplir con las exigencias de obtener historial médico confidencial de menores transgénero. La medida ha sido objeto de un nuevo escrutinio en los tribunales, con juristas designados por presidentes de ambos partidos rechazando el uso inicial de las llamadas citaciones administrativas para obtener la información.

CNN — Las exigencias de la administración Trump de obtener historial médico confidencial de menores transgénero están siendo objeto de un nuevo escrutinio en los tribunales, a medida que el Gobierno intensifica sus esfuerzos utilizando un jurado investigador en Texas para obligar a los proveedores de atención de afirmación de género a cumplir con dichas exigencias.

El uso inicial de las llamadas citaciones administrativas para obtener la información fue rechazado caso tras caso durante el último año por juristas designados por presidentes de ambos partidos, quienes afirmaron que la administración está llevando a cabo una investigación infundada sobre la atención de afirmación de género. En un aparente intento por superar esos obstáculos, los fiscales de Texas, donde en los últimos meses ha surgido una extensa investigación criminal sobre tratamientos de afirmación de género, están solicitando algunos de los registros mediante citaciones del jurado investigador.

Al hacerlo, están utilizando una herramienta históricamente difícil de impugnar para obtener información que, según observadores, no es necesaria para el tipo de investigación que se está llevando a cabo, lo que alarma a los defensores y a los menores que reciben estos tratamientos, que no son ilegales a nivel federal, pero que han sido fuertemente restringidos en varios estados gobernados por republicanos





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