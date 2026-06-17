ADM inicia proceso de selección para nuevo director general tras el cese definitivo de Gustavo Fuentes

El Consejo de Administración de Andalucía Digital Multimedia abre la convocatoria para encontrar un nuevo CEO, después de destituir a Gustavo Fuentes por agresión sexual y confirmar que el nombramiento provisional de Óscar González‑Barba queda sin efecto.

El Consejo de Adm inistración de Andalucía Digital Multimedia ( ADM ), donde la Junta de Andalucía posee la mayoría del capital, ha puesto en marcha un proceso de selección para cubrir la vacante de director general que quedó libre tras la destitución de Gustavo Fuentes .

El CEO había sido suspendido y, una semana después, cesado definitivamente después de haber sido imputado por agresión sexual y acoso a una periodista que trabajaba para la propia cadena pública. La decisión del Consejo deshace la medida provisional que, en los siete días previos, había nombrado interinamente a Óscar González‑Barba, número dos de la empresa y director financiero de Recursos Humanos, como responsable de la gestión mientras se resolvían los aspectos judiciales del caso.

Con la apertura del proceso de selección, la compañía busca "una nueva etapa" bajo una dirección que garantice la continuidad operativa y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, manteniendo la supervisión directa del Consejo y el apoyo de los equipos profesionales ya consolidados. La denuncia presentada por la reportera contra Fuentes ha desencadenado una serie de testimonios que vinculan a otros miembros de la alta dirección con la controversia.

Varias extrabajadoras han comparecido ante el juzgado para declarar a favor de la víctima, y una de ellas ha relatado una conversación que presenció en el despacho del ex CEO, en la que este y su director financiero discutían sobre la denunciante. Estas revelaciones han puesto bajo escrutinio a González‑Barba, quien también ha sido citado por otras testigos.

A pesar de la presión mediática, el Consejo ha reiterado que la designación de González‑Barba nunca fue más que una medida provisional y que el cese de Fuentes se ha convertido en "definitivo e irrevocable". Mientras se definan los candidatos al nuevo puesto, el Consejo seguirá coordinando y supervisando la compañía, apoyándose en la experiencia y el compromiso del personal operativo para asegurar la estabilidad de la productora, cuya principal clientela es la Radio y Televisión Pública de Andalucía (RTVA).

El presidente del Consejo, Sergio Gómez Rojas, quien también dirige la empresa pública Sandetel, ha subrayado que la entidad mantiene una política de "tolerancia cero" frente a cualquier forma de acoso, discriminación o conducta que atente contra la dignidad humana. En el comunicado oficial se destaca la intención de crear entornos de trabajo seguros, inclusivos y respetuosos.

Entre los integrantes del Consejo figuran Joaquín Segovia, responsable de Telefónica{} en el sur de España, el director económico‑financiero de RTVA, otro directivo de Canal Sur Media y un representante de Axion Infraestructuras de Telecomunicaciones. La Consejería de Industria, principal accionista público, ha evitado proporcionar detalles sobre las últimas decisiones del Consejo, aunque ha sido consultada por los medios.

La apertura del proceso de búsqueda del nuevo CEO marca, por tanto, un intento de la administración andaluza de restablecer la credibilidad institucional y garantizar la continuidad de la producción audiovisual pública sin que el escándalo penal empañe la labor de la empresa





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