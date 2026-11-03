Adif y Renfe acuerdan huelga ferroviaria para el 17 de noviembre

Los sindicatos de Adif y Renfe pactan una huelga para el 17 de noviembre por seguridad. Feijóo la critica tras el accidente de Urda y exige su desconvocatoria inmediata.

Los principales sindicatos del sector ferroviario han alcanzado un acuerdo unánime para convocar una huelga general el próximo 17 de noviembre. Esta decisión ha sido formalizada por el comité de empresa de la gestora de infraestructuras Adif y comunicada también al comité de Renfe, la operador pública. La medida busca presionar para mejorar las condiciones de seguridad en la red ferroviaria española.

Acuerdo sindical sobre la seguridad ferroviaria

La propuesta de paro ha sido impulsada por los representantes de CCOO, UGT, CGT, el Sindicato Ferroviario (SF) y el Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF). Según confirman fuentes sindicales a la agencia EFE, la convocatoria aún no está formalizada administrativamente, pero el consenso político entre los agentes sociales ya existe. El objetivo central es evidenciar las preocupaciones crecientes sobre la seguridad del sistema.

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El Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF) ha detallado que el pacto se selló durante una reunión específica del comité de empresa celebrada este martes. Además de la huelga del 17, se ha acordado una concentración previa para el lunes 16 de noviembre. Esta fecha servirá para mostrar el respaldo público antes del paro laboral masivo planeado para la jornada siguiente.

Posiciones de Renfe y reacción gubernamental

Mientras tanto, la situación en Renfe presenta matices diferentes en su etapa actual. Fuentes de CCOO han indicado que el anuncio oficial del parón en la compañía todavía se está cerrando. Por su parte, Semaf ha subrayado que, por el momento, no existe información oficial confirmada sobre la convocatoria en la operador de transporte. Esta discrepancia temporal refleja los distintos ritmos de negociación interna entre infraestructuras y servicios.

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La medida toma lugar en un contexto político tenso tras el accidente ferroviario ocurrido en Urda. El presidente del gobierno, Alberto Feijóo, ha respondido con firmeza a la amenaza sindical. Ha reclamado explícitamente a los sindicatos que desconvoquen la huelga programada para el 11 de noviembre, calificando la intención de paro como un grave error institucional y social.

Consecuencias y próximos pasos en la negociación

Las autoridades instan a evitar el parón alegando la necesidad de garantizar la movilidad ciudadana. Sin embargo, los sindicatos mantienen que la seguridad no es negociable y que el paro es la única vía efectiva para exigir cambios reales. La tensión se mantendrá hasta que se resuelvan los procedimientos administrativos de las convocatorias oficiales.

Para monitorizar la evolución de esta crisis laboral, se ha fijado una nueva reunión del comité de empresa para el miércoles 18. En esta sesión, los representantes evaluarán el desarrollo de los eventos y valorarán la posibilidad de implementar nuevas acciones de protesta. La situación permanece abierta y la ciudadanía debe estar atenta a las actualizaciones oficiales de ambas entidades.