El nuevo convenio de Adif con la Administración General del Estado anticipa un deterioro significativo en la fiabilidad y puntualidad del tren para los próximos años.

La gestión de las infraestructuras ferroviarias en España enfrenta un panorama sombrío para el próximo lustro. Carlos Cuerpo asumió la cartera de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente. El nuevo convenio con la Administración General del Estado revela un deterioro estructural.

Adif proyecta un incremento del veinte por ciento en sucesos con afectación al tráfico. Esta cifra alcanzará 8.799 incidentes en 2030. Superará los 7.355 eventos estimados para 2025. El documento confirma que no se cumplirán los objetivos de mantenimiento preventivos. Los operadores de trenes han emitido críticas duras ante esta proyección.

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Cifras de Deterioro y Fiabilidad

Adif y Adif Alta Velocidad son dos sociedades distintas con convenios separados. Ambos documentos reflejan una tendencia negativa generalizada. La fiabilidad de las instalaciones bajará significativamente en la próxima década. El gestor ferroviario calcula que 8.799 sucesos afectarán al tráfico en 2030. Esta proyección supera en un 20% los 7.355 eventos previstos para 2025. Ninguna de las entidades cumplirá sus metas de mantenimiento preventivo cada año. En la red convencional el cumplimiento tope será del 90%. No habrá mejora neta en cinco años. Adif Alta Velocidad mantenía un 99% de cumplimiento recientemente. Esta cifra caerá por debajo del 96% para 2030. El pacto con trabajadores de febrero no revierte esta tendencia.

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Posiciones de Operadores y Gobierno

Los tres principales operadores han presentado alegaciones al borrador. Renfe Operadora destaca un empeoramiento generalizado de indicadores. Adif es la entidad hermana de Renfe en este contexto. Iryo denuncia que el convenio normaliza un deterioro extraordinario. La compañía señala que la impuntualidad superará nueve veces el objetivo en 2026. Este dato es mucho mayor que el 1,83% fijado para 2025. Ouigo exige definir una línea base clara de reducción de costes. Los operadores critican que el Gobierno no mejore la gestión ferroviaria. Óscar Puente dejó el cargo antes de la aprobación final. Carlos Cuerpo asume la responsabilidad sobre estas previsiones. Los acusados de caza de brujas interna no fueron nombrados a dedo.

Impacto en Puntualidad y Seguridad

Los índices de impuntualidad subirán en todas las categorías de servicio. La larga distancia verá un aumento del 34% en retrasos superiores a diez minutos. La cifra pasará del 2,62% en 2025 al 3,5% en 2030. La media distancia sufrirá un incremento del 42%. Adif Alta Velocidad alcanzará una impuntualidad del 16,9% en 2026. Esta tasa es el triple de la registrada en el año anterior. El 4,76% se triplica respecto a mediciones anteriores. En seguridad la evolución es igualmente negativa. La tasa de accidentes pasará de 0,011 por millón de trenes-km en 2025. La cifra será de 0,025 este año y de 0,022 en 2030. La probabilidad estadística sigue siendo baja pero no mejora. Los accidentes de Adamuz y Urda están bajo investigación. Adif reconoce abiertamente este difícil escenario. Los operadores piden consecuencias ante el incumplimiento. El nuevo ministerio debe gestionar esta crisis ferroviaria.