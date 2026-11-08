Adif niega bonos ocultos y justifica gratificaciones por cumplimiento de objetivos

Adif rechaza las acusaciones sobre pagos exclusivos a ejecutivos, aclarando que las retribuciones variables son un sistema vigente desde 2012 para miles de empleados.

El gestor ferroviario público Adif ha desmentido rotundamente este domingo las informaciones periodísticas que señalaban que la empresa había protegido pagos extraordinarios para su dirección antes de la renuncia de su presidente, Luis Pedro Marco de la Peña. La entidad ha calificado esta narrativa de información sesgada e incompleta en un comunicado oficial, buscando aclarar la realidad jurídica y administrativa de las remuneraciones existentes en la compañía. Esta declaración llega como respuesta directa a las críticas públicas emitidas por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien durante un mitin celebrado en Málaga exigió que los directivos de la infraestructora devuelvan las gratificaciones cobradas.

Aprobación de convenios de financiación estatal

La entidad explica que, tras meses de tramitación administrativa interna, los Consejos de Administración de Adif y Adif Alta Velocidad aprobaron el pasado 4 de noviembre sus convenios de financiación con el Estado. Estos acuerdos, que se enmarcan en el periodo 2026-2030, contemplan una inversión total de unos 19.000 millones de euros. Dicha cantidad económica está destinada principalmente a reforzar la conservación y el mantenimiento de la red ferroviaria nacional, asegurando así la operatividad del servicio público. Las reuniones para esta aprobación se habían convocado originalmente el 30 de octubre, cumpliendo estrictamente con los estatutos internos de Adif y las normativas vigentes.

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Marco legal del sector y objetivos empresariales

Estos convenios de financiación están regulados por el artículo 25 de la Ley del Sector Ferroviario y utilizan los parámetros legales establecidos para fijar las aportaciones del Estado. Además de la financiación económica, los documentos incluyen objetivos empresariales cuyo grado de cumplimiento influye directamente en la retribución variable de una parte significativa de la plantilla. Este sistema de incentivos no es una medida novedosa introducida recientemente, sino que se aplica desde el año 2012 y ya estaba recogido en los convenios de financiación del periodo 2021-2025, demostrando su continuidad en el tiempo.

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Alcance del sistema de retribución variable

Del total de plantilla de Adif y Adif Alta Velocidad, que cuenta con casi 14.000 empleados públicos, un número considerable se rige por este sistema de objetivos que afecta a su retribución anual. Aproximadamente 5.216 personas de estas empresas cobran esta variable, la cual no se limita a la alta dirección. El comunicado oficial detalla que el alcance incluye a la estructura de dirección, la estructura de apoyo, así como al grupo de mandos intermedios y cuadros, abarcando diversos niveles jerárquicos dentro de la organización pública.

Objetivos de sostenibilidad y próximos pasos

El único punto del orden del día de los Consejos de Administración celebrados el 4 de noviembre fue la aprobación de estos convenios para cumplir la Ley del Sector Ferroviario. La finalidad principal de este acto administrativo es garantizar la sostenibilidad de las infraestructuras ferroviarias para el siguiente período temporal, asegurando la calidad del servicio a largo plazo. La entidad reitera que la crítica hacia la alta dirección ignora el contexto completo de un sistema de retribución transparente y legalmente fundamentado que beneficia a una amplia franja de trabajadores del sector ferroviario.