Adidas recupera terreno: El maratón sub-2 horas impulsa a la marca alemana frente a Nike

La victoria de Sebastian Sawe en el Maratón de Londres, con un tiempo inferior a las dos horas, no solo es un hito deportivo, sino también un triunfo para Adidas, que consolida su regreso al liderazgo en el mundo del atletismo tras años de competencia con Nike. El éxito de los atletas calzados con las nuevas Adizero Adios Pro Evo 3 ha impulsado las acciones de la compañía y reafirmado su estrategia en el running.

La hazaña de Sebastian Sawe al completar el maratón en menos de dos horas no solo ha marcado un antes y un después en el atletismo, sino que también representa un triunfo significativo para Adidas , reafirmando su posición de liderazgo en el mundo del deporte después de años de intensa competencia con Nike .

El corredor keniano exhibió con orgullo las icónicas tres franjas de Adidas al cruzar la meta en el Maratón de Londres el domingo, tras establecer un nuevo récord mundial con un tiempo impresionante de 1:59:30. Este logro supera ampliamente la marca anterior, establecida en 2023 por Kelvin Kiptum, también de Kenia, quien completó el Maratón de Chicago en 2 horas y 35 segundos utilizando zapatillas Nike.

En una demostración de dominio de Adidas, el etíope Yomif Kejelcha, también calzado con las zapatillas de la marca alemana, se situó a tan solo 11 segundos de Sawe, asegurando el segundo lugar en la carrera masculina y rompiendo la barrera de las dos horas en su debut en la exigente prueba de 42,2 kilómetros. La excelencia femenina también estuvo presente, con Tigst Assefa, compatriota de Kejelcha, estableciendo un nuevo récord mundial en la categoría femenina con un tiempo excepcional de 2:15:41.

Los tres atletas, Sawe, Kejelcha y Assefa, compitieron utilizando las innovadoras zapatillas Adizero Adios Pro Evo 3, descritas por Adidas como 'las zapatillas Adizero más ligeras y rápidas jamás creadas', presentadas pocos días antes del Maratón de Londres. Estas zapatillas, en talla 8.5 (Reino Unido), pesan apenas 97 gramos y tienen un precio de 500 dólares.

El éxito de Adidas en el Maratón de Londres ha sido interpretado como una señal clara de su capacidad para desafiar el dominio de Nike en el sector del atletismo. Adam Cochrane, analista de Deutsche Bank, destaca que este logro refuerza la credibilidad de la compañía de indumentaria deportiva, cuyas raíces históricas se encuentran en el fútbol.

Las acciones de Adidas experimentaron un aumento del 1,7% el lunes, alcanzando los 138,60 euros y consolidando una capitalización de mercado cercana a los 25.000 millones de euros. La elección de zapatillas por parte de los ganadores en Londres es el resultado de una inversión estratégica de Adidas para recuperar su prestigio en la categoría de maratón.

Simon Irwin, de Tanyard Advisory, señala que tanto Adidas como Nike habían subestimado el potencial del running a finales de la década de 2010 y principios de la de 2020, lo que permitió a marcas emergentes como On y Hoka captar cuota de mercado. Actualmente, el running se posiciona como el deporte de mayor crecimiento en el ámbito del alto rendimiento desde 2024, según Cochrane.

Bjørn Gulden, CEO de Adidas, ha declarado que la nueva estrategia de la compañía centrada en el running está comenzando a dar resultados, mientras buscan nuevos motores de crecimiento más allá de las zapatillas retro como las Samba. Las ventas de Adidas en la categoría de running han aumentado en más del 30% durante el último año, contribuyendo a alcanzar unos ingresos récord de 24.800 millones de euros en 2025.

Las Adizero Evo SL, una opción más asequible que el modelo Adios Pro Evo, también han ganado popularidad entre los aficionados al running. Los avances tecnológicos en el calzado para correr han sido fundamentales para que los atletas de élite establezcan nuevos récords mundiales desde la introducción en 2017 de las zapatillas Vaporfly de Nike, las primeras zapatillas comerciales con una placa de fibra de carbono en la mediasuela.

Si bien Eliud Kipchoge rompió la barrera de las dos horas con zapatillas Nike en 2019, este tiempo no fue reconocido como récord mundial debido a que se logró en un entorno controlado. Adidas afirma que su nueva zapatilla de competición es aproximadamente un 30% más ligera que su predecesora, gracias a una serie de mejoras en el diseño, incluyendo una espuma más ligera y reactiva, y una estructura integrada de carbono que optimiza la propulsión y la estabilidad.

Gareth Balch, CEO de la consultora deportiva Two Circles, considera que la búsqueda por romper la marca de las dos horas ha sido el 'catalizador' de la inversión por parte de marcas como Adidas





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