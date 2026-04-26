Adidas Adizero Adios Pro Evo 3: La Zapatilla de Competición de Menos de 100 Gramos que Rompe Récords

Adidas lanza las Adizero Adios Pro Evo 3, unas zapatillas de competición revolucionarias que pesan menos de 100 gramos y han ayudado a Sabastian Sawe a convertirse en el primer hombre en bajar de dos horas en un maratón. Descubre las innovaciones que hacen de estas zapatillas una herramienta de alto rendimiento.

Adidas ha presentado las Adizero Adios Pro Evo 3 , unas zapatillas de competición revolucionarias que marcan un hito en la tecnología deportiva . Estas zapatillas son las primeras de la marca en pesar menos de 100 gramos, un logro que ha sido fundamental en el reciente récord histórico de Sabastian Sawe , quien se convirtió en el primer hombre en correr los 42.195 km en menos de dos horas.

El vicepresidente de Producto de Adidas, Stephan Scholten, expresó que el objetivo principal era alcanzar un peso de dos dígitos en la báscula, superando al mismo tiempo cualquier rendimiento previo. La Adizero Adios Pro Evo 3 incorpora una serie de innovaciones diseñadas para maximizar la velocidad y la eficiencia. Destaca la espuma más ligera y reactiva desarrollada por Adidas hasta la fecha, que reduce el peso en casi un 50% en comparación con versiones anteriores.

Con un perfil de 39 mm, estas zapatillas ofrecen una amortiguación, propulsión y retorno de energía óptimos en cada paso. El núcleo de este avance reside en un sistema de carbono integrado que soporta un gran volumen de espuma Lightstrike Pro Evo, proporcionando una rigidez precisa para garantizar la estabilidad. Esta combinación única de espuma y carbono redefine la eficiencia, la propulsión y el retorno de energía en una zapatilla de alto rendimiento.

La parte superior, inspirada en tecnologías de kitesurf, ha sido reducida al mínimo para ofrecer una sensación de ingravidez con un ajuste preciso. Incluso los detalles más pequeños, como los cordones y las costuras, han sido optimizados para lograr mejoras marginales que pueden marcar la diferencia en una competición.

Además, las Adizero Adios Pro Evo 3 incorporan goma Continental™ colocada estratégicamente en el antepié para asegurar una tracción confiable a altas velocidades sin comprometer el peso. Este diseño integral demuestra el compromiso de Adidas con la innovación y el rendimiento en el mundo del running. La zapatilla representa un avance significativo en la búsqueda de la velocidad y la eficiencia, ofreciendo a los atletas una herramienta de vanguardia para superar sus límites.

La Adizero Adios Pro Evo 3 no solo es una zapatilla, sino un testimonio del ingenio y la dedicación de Adidas para impulsar el rendimiento deportivo al más alto nivel. La información proporcionada también incluye detalles sobre el tratamiento de datos personales por parte de Sport Life Ibérica S.A.

U., incluyendo el consentimiento expreso para el uso de datos, los fines del tratamiento (prospección de mercado y marketing electrónico), los derechos del usuario (acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad), y los canales para ejercer estos derechos y contactar al Delegado de Protección de Datos





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