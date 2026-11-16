Adiós de Adidas a la Selección Alemana tras 70 Años

Nike reemplazará a Adidas como patrocinador de la Selección Alemana en 2027 por 100 millones anuales, finalizando una histórica alianza deportiva de siete décadas.

La Selección Alemana de fútbol pondrá punto final a una de las colaboraciones más emblemáticas en la historia del deporte internacional esta noche. El equipo nacional disputará su último encuentro vistiendo los diseños de Adidas antes de que el acuerdo concluya formalmente. Este evento marca el fin de una simbiosis empresarial y deportiva que ha perdurado durante más de siete décadas.

Orígenes del Milagro de Berna y Adidas

La relación entre la federación y la marca comenzó en 1954, el año exacto en que Alemania se coronó campeona del mundo. En esa final histórica contra Hungría, el fundador de Adidas, Adi Dassler, facilitó botas con tacos intercambiables al seleccionador Sepp Herberger. Cuando comenzó a llover en Berna, los jugadores cambiaron a tacos largos, una decisión técnica clave para la victoria 3-2 que consagró el "milagro de Berna" y unió para siempre el nombre de la empresa con el éxito nacional.

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La Transición Financiera hacia Nike

Desde 1980, Adidas suministró todo el equipamiento, incluyendo camisetas, pantalones y calzado, para todos los niveles del fútbol alemán. Sin embargo, el 1 de enero de 2027, la estadounidense Nike asumirá este rol como nuevo patrocinador principal. La decisión se debe principalmente a una oferta económica superior que ronda los 100 millones de euros anuales. Esta cifra representa casi el doble del valor económico que la DFB recibía previamente de su socio histórico durante los últimos años de contrato.

Implicaciones para la Federación Alemana

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) asumirá el riesgo de si la gran inversión de Nike generará los réditos esperados. La selección ha sido recientemente una sombra de sus tiempos dorados, lo que plantea interrogantes sobre el retorno de la marca en el mercado. La alianza con Nike tiene una vigencia establecida hasta 2034. Los alemanes ganaron cuatro Mundiales masculinos y dos femeninos, además de tres Eurocopas con el diseño de Adidas.

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El Último Partido contra Países Bajos

El duelo programado contra Países Bajos esta noche servirá como telón de despedida oficial. La sede central de Adidas en Herzogenhausen acogió una campaña de reconocimiento con pancartas que recordaban la historia desde 1954. Una foto histórica mostraba a Adi Dassler ajustando los tacos de una bota, simbolizando los orígenes técnicos de la asociación. Este evento cierra un capítulo significativo para la identidad visual del fútbol alemán.

Impacto Comercial y Ventas de Equipamiento

Adidas ha extraído provecho de los últimos años de contrato antes de su salida. Las camisetas oficiales del último Mundial vendieron cuatro veces más unidades que en el torneo anterior, según datos de la compañía. La marca espera consolidar su legado mientras Nike prepara su entrada al mercado con un presupuesto agresivo. El cambio de patrocinador marcará una nueva era para el equipamiento técnico del equipo nacional.