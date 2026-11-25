Luis de los Santos lidera a Adelante Andalucía hacia el Congreso con el objetivo de conseguir cinco escaños en las elecciones del 29-N, buscando ampliar el espacio de la izquierda.

Luis de los Santos, destacado abogado y activista por los derechos civiles, encabeza la lista de Adelante Andalucía por la provincia de Sevilla. Su formación política, fundada originalmente por Teresa Rodríguez y liderada actualmente por José Ignacio García, se perfila como una fuerza emergente clave en las elecciones generales del 29-N. Las proyecciones electorales situarían a esta coalición con un potencial de obtener hasta cinco escaños en el Congreso de los Diputados, marcando un hito histórico al dar voz, tras dos décadas, a un partido con obediencia exclusivamente andaluza.

Estrategia electoral y apoyo transversal

El candidato principal de Adelante Andalucía afirma que su formación recibirá el respaldo de votantes conservadores que desean evitar el retroceso social asociado al PP y Vox, además de progresistas desencantados con el PSOE. Esta estrategia busca ensanchar el espacio de la izquierda sin buscar desplazar a otras formaciones como Frente Amplio, Somo e IU, reconociendo la legitimidad de su presencia parlamentaria. De los Santos destaca la novedad de combinar el andalucismo con la representación de la clase trabajadora, una unión que considera ausente en la política estatal y autonómica reciente.

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Las encuestas actuales predicen que Adelante podría consolidarse como una fuerza decisiva en el escenario político andaluz durante la jornada electoral. Esta entrada al Congreso permitiría que una formación nacida con raíces territoriales profundas tuviera representación institucional directa en Madrid. La estrategia de campaña se centra en identificar a votantes que, aunque con ideologías diversas, rechazan las propuestas de retroceso de las formaciones de derecha y sienten desilusión con la gestión socialista.

Propuestas económicas y derechos fundamentales

Las prioridades legislativas de la formación incluyen garantías reales para el derecho a la vivienda mediante regulaciones estrictas contra la especulación de los fondos de inversión. Se propone la creación de una red de supermercados públicos y la derogación inmediata de la ley conocida popularmente como 'ley mordaza'. También se exige la construcción de un ferrocarril público al 100%, recuperando competencias históricamente delegadas y combatiendo el desprecio institucional que, según el partido, ha sufrido Andalucía durante años.

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La postura frente a la jornada laboral partida es firme: se busca su prohibición mediante regulación pública para evitar que la inteligencia artificial la implemente sin beneficios para los trabajadores. De los Santos argumenta que estas no son medidas revolucionarias, sino acciones de sentido común necesarias para proteger la economía real. Se critica la insuficiencia de los decretos actuales y se insiste en que la vivienda debe tratarse como un bien esencial, comparable al pan, que no debe ser acaparado por actores financieros privados.

Respuesta a críticas y contexto político

El PP y Vox han identificado erróneamente a Adelante Andalucía con la izquierda abertzale, una comparación que Luis de los Santos rechaza categóricamente al señalar que la formación no mantiene vínculos con Bildu ni con grupos catalanes. Esta narrativa crítica se interpreta como un intento de desprestigio por parte de formaciones que se sienten amenazadas por las propuestas fiscales y salariales de Adelante. De los Santos asegura que el nerviosismo de la oposición surge cuando se debaten temas que afectan directamente al bolsillo de la ciudadanía y a los derechos laborales.

El 29-N marcará el momento de验证 si las encuestas aciertan en la proyección de cinco escaños para Adelante Andalucía. El equipo de Luis de los Santos, tras una extensa gira por pueblos y ciudades de la región, percibe un estado de emoción y responsabilidad creciente entre los electores. La formación mantiene su independencia pactista con los socialistas hasta el momento, priorizando la defensa de intereses andaluces específicos dentro del tablero político nacional.