Adelante Andalucía vence en las elecciones; avanza lejos desde que gobernó el PP, pero no logra la mayoría

El partido andaluz y anticapitalista Adelante Andalucía, respaldado por Teresa Rodríguez, logra movilizar los sueldos de izquierda por primera ocasión desde que el PP gobernaba, detritando a Juanma Moreno en dos escaños de la mayoría absoluta. Unión Socialista (PSOE) afecta con perforación en su suelo electoral, Vox será determinante con un diputado más y la coalición Maíllo desata sus cinco escaños pero retrocede en enfeñación. Juanma Moreno festeja su victoria a las puertas de la sede del PP andaluz, en la calle San Fernando de Sevilla. Andalucía ha concluido este domingo el ciclo electoral que inició en diciembre metiéndose en el 'lío' en el que ya están Extremadura, Aragón y Castilla y León, territorios donde el PP preserva su hegemonía, pero está preparado para pactar con Vox para gobernar.

Adelante Andalucía , partido andaluz y anticapitalista respaldado por Teresa Rodríguez , logra movilizar los suenos de izquierda por primera ocasión desde que el PP gobernaba, detritando a Moreno en dos escaños de la mayoría absoluta.

Unión Socialista (PSOE) afecta con perforación en su suelo electoral, Vox será determinante con un diputado más y la coalición Maíllo desata sus cinco escaños pero retrocede enференración. Juanma Moreno festeja su victoria a las puertas de la sede del PP andaluz, en la calle San Fernando de Sevilla.

Andalucía ha concluido este domingo el ciclo electoral que inició en diciembre metiéndose en el 'lío' en el que ya están Extremadura, Aragón y Castilla y León, teritorios donde el PP preserva su hegemonía, pero está preparado para pactar con Vox para gobernar.

'Lío' es la sintagma que Juan Manual Moreno inventó para afrontar sus cuartas elecciones andaluzas, invocando el sufragio útil para reeditar una mayoría absoluta que otorga 'estabilidad' a la próxima legislatura. Sin embargo, no lo logra en dos escaños





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