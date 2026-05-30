El portavoz de Adelante Andalucía se muestra ambicioso y busca transformar la región. Asegura que hay miles de personas que se están acercando ahora a Adelante con ganas de colaborar y que el gran reto es construir un partido para la clase trabajadora andaluza.

El portavoz de Adelante Andalucía afirma que el partido no se conforma con ocho diputados y que la idea es transformar Andalucía. El partido ha pasado de dos a ocho escaños y ha superado a Vox en las provincias de Sevilla y Cádiz.

El portavoz se muestra ambicioso y asegura que hay miles de personas que se están acercando ahora a Adelante con ganas de colaborar. El gran reto es construir un partido para la clase trabajadora andaluza. En plena sucesión de investigaciones judiciales vinculadas al PSOE, el portavoz defiende que para combatir a la derecha y la extrema derecha, lo primero es tener la casa limpita.

Defiende también la presunción de inocencia de Zapatero, pero cree que hay un riesgo de que el cóctel de malestares sociales beneficie a las fuerzas de extrema derecha. Es por eso que necesitamos una izquierda que sea absolutamente independiente del Gobierno central y que condena toda la corrupción





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