Adelante Andalucía: García, líder de Adelante Andalucía, agradece a la militancia y muestra optimismo tras elecciones andaluzas

José Ignacio García, candidato al liderazgo andaluz de Adelante Andalucía, ha reconocido que el resultado electoral del partido no ha cumplido con la expectativa de crecimiento y ha destacado la importancia de defender los servicios públicos y la defensa de la gente trabajadora. García ha mostrado su optimismo de cara al futuro y ha agradecido a la militancia el resultado electoral. Adelante Andalucía ha obtenido 15 escaños en las elecciones andaluzas, lo que permitirá presionar al Partido Popular para aportar a un Gobierno que sea un bastión contra el Ejecutivo corrupto, mafioso y traidor de Sánchez, después de que el Partido Popular con Juanma Moreno a la cabeza no haya conseguido la mayoría absoluta que esperaba obtener para no tener que pactar con la formación de Santiago Abascal.

El líder de Adelante Andalucía , José Ignacio García , ha reconocido que el resultado electoral del partido no ha cumplido con la expectativa de crecimiento y que no ha alcanzado a los gobiernos que van a continuar en los próximos años con el Gobierno de Bonilla.

García ha destacado la importancia de defender los servicios públicos y la defensa de la gente trabajadora. Además, ha mostrado su optimismo de cara al futuro y ha agradecido a la militancia el resultado electoral.

Adelante Andalucía ha obtenido 15 escaños en las elecciones andaluzas, lo que permitirá presionar al Partido Popular para aportar a un Gobierno que sea un bastión contra el Ejecutivo corrupto, mafioso y traidor de Sánchez, después de que el Partido Popular con Juanma Moreno a la cabeza no haya conseguido la mayoría absoluta que esperaba obtener para no tener que pactar con la formación de Santiago Abascal





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