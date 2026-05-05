ADADE solicita al Tribunal Supremo rechazar la modificación de la acusación del PP en el caso Mascarillas

La Asociación de Abogados Demócratas por Europa pide a los magistrados que no admitan la reducción de condena solicitada por el PP para Víctor de Aldama, argumentando que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y la independencia de las acusaciones populares.

La Asociación de Abogados Demócratas por Europa ( ADADE ), en su rol como una de las acusaciones en el caso conocido como el caso Mascarillas, que actualmente se encuentra en fase de juicio en el Tribunal Supremo , ha presentado una solicitud formal a los magistrados.

Esta solicitud insta al rechazo de la modificación propuesta al escrito de acusación, una modificación presentada por la representación legal del Partido Popular (PP). El PP, en su intervención, solicitó una reducción de la condena para el empresario Víctor de Aldama, pasando de los siete años y dos meses inicialmente solicitados a una pena de cinco años y dos meses, argumentando su supuesta 'colaboración' con las autoridades judiciales.

Es crucial destacar que esta petición de reducción se realizó sin que se solicitara una disminución de pena superior a dos años de prisión para ninguno de los delitos imputados a Aldama, una circunstancia que podría evitar su ingreso en prisión. ADADE, a través de un escrito de no conformidad con las conclusiones presentadas por la Acusación Popular Unificada, representada por el abogado del PP, argumenta que las penas propuestas para Aldama han sido reducidas de manera 'muy notable' en comparación con las solicitadas en el escrito de acusación provisional.

Señalan que ninguna de las penas propuestas se acerca siquiera a los dos años de prisión, lo que podría tener consecuencias significativas en el resultado del juicio. La asociación enfatiza que el escrito presentado por la acusación del PP no puede ser considerado como un reflejo de las conclusiones de todas las acusaciones populares involucradas en el caso, y que, sin duda, no representa las conclusiones de ADADE.

Remarcan la importancia de que cada acusación popular tenga la oportunidad de presentar sus propias conclusiones de manera independiente y que estas sean consideradas de forma individual. La controversia radica en la forma en que la Acusación Popular Unificada, centralizada en la figura del representante del PP, ha gestionado la presentación de las conclusiones finales.

ADADE argumenta que la unificación de las acusaciones populares no puede llegar al punto de vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva, permitiendo que una sola parte, en este caso el PP, presente como conclusiones definitivas de todas las acusaciones populares únicamente las que corresponden a su propia representación o a aquellas con las que haya llegado a un acuerdo. Consideran 'inadmisible' que, al asumir la responsabilidad de centralizar la actuación de todas las acusaciones populares, el PP haya ignorado las opiniones de las demás partes y haya presentado un escrito de conclusiones que pretende ser vinculante para todas, sin contar con su consentimiento.

ADADE subraya que esta práctica contraviene el principio de igualdad ante la ley y el derecho de cada acusación popular a presentar sus propios argumentos y solicitar las penas que considere justas en función de las pruebas presentadas durante el juicio. La asociación insiste en que la Sala debe garantizar que cada acusación popular tenga la oportunidad de expresar su posición de manera clara y sin presiones, y que sus conclusiones sean consideradas de forma independiente.

Por consiguiente, ADADE solicita a la Sala que declare inadmisible el escrito de conclusiones presentado por la acusación del PP y que se les otorgue un plazo para presentar su propio escrito de conclusiones definitivas. En caso de que la Sala no considere apropiado rechazar el escrito del PP, ADADE solicita que se obligue a la representación del PP a trasladar a la Sala el escrito de conclusiones de ADADE en nombre de la asociación.

Además, ADADE exige que se advierta al abogado de la acusación popular del PP que, durante su intervención oral, deje constancia de manera clara y reiterada de que no actúa en nombre de las acusaciones que no hayan dado su conformidad al escrito de conclusiones, y que nunca actúe en nombre de la acusación popular de ADADE. La asociación considera que esta medida es esencial para garantizar la transparencia del proceso judicial y para proteger el derecho a la tutela judicial efectiva de todas las partes involucradas.

ADADE enfatiza la importancia de que se respete la independencia de cada acusación popular y que se les permita presentar sus argumentos de manera libre y sin presiones, asegurando así un juicio justo y equitativo para todas las partes. La solicitud de ADADE busca salvaguardar la integridad del proceso judicial y garantizar que la sentencia final se base en una evaluación completa y objetiva de todas las pruebas y argumentos presentados





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