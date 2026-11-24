Ada Colau y Xavier Albiol sostienen un debate intenso sobre vivienda, alquileres y okupación. Analizamos las propuestas clave y los puntos de conflicto entre las dos candidatas.

Ada Colau, candidata de Frente Amplio, y Xavier Albiol, por el Partido Popular, enfrentaron sus visiones sobre la crisis de vivienda y la seguridad en un debate televisivo moderado por Ana Pastor en La Sexta. La candidata independentista lanzó un llamamiento al voto en masa para lograr la bajada de los precios de los alquileres, señalando la necesidad imperiosa de cambiar las reglas del juego inmobiliario en España.

Propuestas de expropiación y regulación de precios

Ada Colau presentó su plan de acción inmediata para el futuro Gobierno, centrado en la expropiación de los fondos buitre y la regulación legal de los alquileres para garantizar la estabilidad de los contratos. La candidata de Frente Amplio propuso proteger a los pequeños propietarios y establecer un aumento impositivo progresivo a partir de la cuarta vivienda si no se ofrece a precios asequibles. Defendió su gestión en Barcelona, donde afirmó haber duplicado el parque público de vivienda en ocho años, obteniendo un total de 7.500 viviendas públicas.

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Posiciones del Partido Popular sobre vivienda y ley

Por su parte, Xavier Albiol justificó su oposición a la bajada de alquileres por ley, argumentando que el mercado debe regirse por sus propias dinámicas y proponiendo cambiar la ley del suelo para permitir una construcción más rápida y en mejores condiciones. El popular atribuyó a la alcaldesa de Barcelona la responsabilidad de haber okupado un edificio en 2007, un hecho que Colau matizó indicando que recuperó un bloque para convertirlo en una cooperativa y rechazó las acusaciones de invención de hechos. Albiol afirmó que, en caso de ganar las elecciones, Pedro Feijóo le encargaría la redacción de una ley antiokupación para desalojar a los okupas en veinticuatro horas.

Debate sobre inseguridad jurídica y fondos especulativos

La tensión se incrementó cuando Albiol ironizó sobre la gestión de Colau, cuestionando lo que ocurriría si su modelo se extendiera a la vicepresidencia del Gobierno. Colau respondió argumentando que la inseguridad jurídica afecta a miles de ciudadanos que ven cómo los fondos buitre compran edificios y desalojan a sus residentes. La candidata de Frente Amplio propuso expropiar los 400.000 pisos en uso turístico y los 600.000 pertenecientes a fondos de inversión para abordar la escasez de vivienda, un dato contrastado con la cifra de cero viviendas públicas creadas por Albiol en Badalona durante ocho años.

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Convergencia de problemas y acusaciones recíprocas

El debate tocó temas sensibles como la relación entre vivienda y migración, cuando Albiol cuestionó cómo dar vivienda a personas en situación irregular si los españoles no pueden comprar un piso. Ada Colau calificó estos mensajes de veladamente racistas y señaló que Badalona es el municipio catalán donde más sube el precio del alquiler. Ambos candidatos coincidieron en que los desahucios, como el de Maricarmen, no son casos aislados, aunque difieren en la solución: Albiol ve la okupación como una tragedia que no debe cargar el particular, mientras Colau la vincula a la especulación salvaje.

Normas del debate y expectativas del programa

Ana Pastor, moderadora del encuentro, indicó que las reglas del debate fueron puestas por los periodistas, permitiendo preguntas y repreguntas en un entorno diseñado para el intercambio de propuestas y modelos políticos. Tanto Colau como Albiol expresaron su intención de no entrar en discusiones broncas, buscando un espacio para exponer sus diferencias ideológicas. El Partido Popular también criticó el impuesto de patrimonio propuesto por el Gobierno de España, mientras Colau reafirmó su compromiso con la construcción de viviendas públicas sin privatizaciones, denunciando las políticas anteriores.