Ada Colau promete congelar la sonrisa de Feijóo y lucha contra la especulación en el acto del Frente Amplio. La coalición exige un debate a cuatro con Yolanda Díaz y Ernest Urtasun antes de las elecciones.

Ada Colau, presidendo el acto central de campaña de la coalición Frente Amplio en Barcelona, advirtió al candidato del Partido Popular que su sonrisa tras el reciente debate televisivo no durará. La candidata a la presidencia del Gobierno confirmó su intención de convocar un debate a cuatro participantes, excluyendo expresamente a Pablo Casado y a Javier Lambán, para situar los problemas estructurales del país en el centro del debate público.

Exigencia de un debate a cuatro participantes

Colau declaró abiertamente su deseo de organizar un nuevo debate político que incluya a ella misma, a Pedro Sánchez, a Yolanda Díaz y a Ernest Urtasun. Este formato busca contrarrestar la narrativa exclusiva del bipartidismo tradicional y abordar temas que consideran ignorados por los grandes partidos. La jornada se centró en las urnas del próximo domingo 29 de noviembre, marcando el plazo crítico para las decisiones electorales.

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La candidata del Frente Amplio hizo un llamado directo a sus electores para que acudan a votar en masa, afirmando que la mayoría social está lista para desbordar las urnas. Colau sostuvo que esta participación masiva es la única manera de colocar a sus rivales políticos en su sitio y evitar la continuidad de las políticas de derechas. La estrategia se basa en la organización ciudadana como herramienta fundamental para cambiar la correlación de fuerzas.

Lucha contra la especulación y los fondos buitre

El núcleo de la propuesta del Frente Amplio es una lucha frontal contra la especulación inmobiliaria, bajo la premisa de que las casas son para vivir. Colau anunció medidas concretas para congelar los precios del alquiler en zonas tensionadas y facilitar el acceso a la vivienda para los sectores más vulnerables. Esta postura se presenta como una alternativa directa a la liberalización del suelo que propone el PP.

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La coalición prometió expropiar a los fondos buitre que acumulan viviendas sin destinarlas al mercado real. Ada Colau cuestionó si el adversario quiere aplicar la única fórmula liberal en décadas, reglando los barrios a los fondos de inversión. Se comprometieron a poner el pie en la pared contra la gentrificación y proteger los tejidos sociales de las ciudades frente al capital financiero especulativo.

También se abordó la cuestión de la vivienda social como un derecho inalienable. El Frente Amplio se posicionó contra los desahucios y a favor de una política habitacional pública robusta. La candidata afirmó que el gobierno actual no tiene la imaginación política ni la valentía necesaria para abordar estos desafíos estructurales con la profundidad requerida.

Reacciones al debate y al triunfalismo popular

Ada Colau respondió al triunfalismo del Partido Popular tras su participación en el debate televisivo reciente. Dirigiéndose a Feijóo en castellano, anunció que la sonrisa que mostró le va a durar muy poco. Hizo un paralelo con la situación de 2023, cuando él afirmó no ser presidente porque no quería, y ahora advirtió que no lo será porque la voluntad ciudadana se lo impedirá.

La candidata también señaló que en el debate a dos candidatos no se habló del tiempo que le corresponde a la violencia machista. Esto fue un punto de crítica fuerte contra la gestión del tiempo y la selección de temas por parte de los medios y los partidos tradicionales. Colau se comprometió a priorizar esta议题 en su agenda si accede al poder.

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Contexto histórico y alianzas políticas

El acto contó con la presencia de figuras clave como Yolanda Díaz, Ernest Urtasun y Gerardo Pisarello. Pisarello recordó el aniversario de la muerte de Franco, reivindicando el ADN antifascista de la ciudad condal. Citó una frase histórica sobre enterrar a los dictadores en el mar, estableciendo un contraste moral con la derecha actual.

Yolanda Díaz, tras abandonar la carrera para dirigir la OIT, se unió a la campaña del Frente Amplio. Subrayó que el cambio en España lo han empezado ellos desde el Gobierno, citando la subida del SMI y la ampliación de permisos por nacimiento. Garamendi también participó, arrancando con un discurso sobre la memoria histórica y la lucha contra el fascismo.

La coalición plantará cara al tándem de derechas en el gobierno, el parlamento y en la calle. El objetivo final es evitar que Feijóo y Abascal se hagan con las llaves de la Moncloa. La movilización se presenta como una obligación democrática y social ante la crisis económica y social actual.