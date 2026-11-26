Ada Colau exigió condenar la violencia machista al iniciar el debate a cuatro entre Sánchez, Feijóo, Colau y Abascal. La candidata del Frente Amplio destacó el asesinato del 25N.

Ada Colau, candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno de España, abrió este jueves el debate electoral a cuatro con una declaración contundente centrada en la lucha contra la violencia de género. La política barcelonesa comenzó su intervención recordando la tragedia ocurrida el día anterior, 25 de noviembre, cuando una nueva mujer fue asesinada por su pareja en el marco de la violencia machista en España.

Ada Colau exige condena previa en el debate

La candidata del Frente Amplio no solo lamentó la muerte de la víctima, sino que exigió explícitamente que todos los participantes del acto empezaran sus intervenciones condenando la violencia machista. Colau argumentó que ningún debate entre candidatos a la presidencia debería realizarse sin esa condena previa, posicionando este tema como una condición indispensable para su participación y para la legitimidad del proceso democrático.

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Mujeres como factor determinante en el resultado electoral

Ada Colau resaltó el poder de decisión que tienen las mujeres electoras para evitar la normalización de la violencia de género en la sociedad española. La candidata afirmó que las mujeres no se callarán hasta lograr que las víctimas sean cero, invocando la solidaridad con otras mujeres que han sufrido tragedias similares a lo largo de la historia reciente del país.

En su discurso, Colau advirtió sobre el binomio político que emergirá de las elecciones 2026, señalando que los votantes deben elegir entre un gobierno de coalición con Vox o un gobierno de coalición con Frente Amplio. La política hizo hincapié en que las mujeres serán determinantes en esta decisión, instando a sufragar en masa el próximo domingo para impedir que nadie niegue la existencia o gravedad de la violencia machista gobierne en España.

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Contexto del debate a cuatro entre líderes políticos

Este intercambio took place en un formato de debate que reunió a los principales líderes políticos del escenario actual: Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau. La candidata del Frente Amplio utilizó esta plataforma de alta visibilidad para colocar el tema de la igualdad y la seguridad de las mujeres en el centro de la agenda pública, contrastando su propuesta con la de sus competidores.

La intervención de Ada Colau sirvió para definir el tono inicial de la contienda electoral, estableciendo un criterio moral y político que la candidata consideró esencial. Al recordar el asesinato del 25N, el mensaje fue claro: la violencia machista no es un tema menor en la política española y requiere una respuesta firme y unánime por parte de todos los candidatos a la Presidencia del Gobierno.