Ada Colau posiciona a Frente Amplio en el debate, exigendo condenas sobre violencia de género y corrupción. Analizamos el impacto en la campaña electoral y las dinámicas entre partidos.

Ada Colau, candidata principal del Frente Amplio, ha impuesto su ritmo en el debate electoral del 26 de noviembre de 2026, desdibujando la tradicional polarización entre el PSOE y el PP. Desde sus primeras intervenciones, la exalcaldesa de Barcelona situó a Santiago Abascal en una posición defensiva al exigir una condena explícita sobre la violencia de género, mientras dirigía críticas severas hacia Alberto Núñez Feijóo por la historia de corrupción del Partido Popular.

Colau presiona a Abascal sobre violencia machista

La candidata de la coalición izquierda radical logró arrinconar al líder de Vox al obligarle a tomar una postura clara sobre el negacionismo de la violencia de género. Abascal se vio forzado a posicionarse tras el silencio inicial de su formación, un momento que permitió a Colau destacar las diferencias ideológicas fundamentales entre ambas formaciones. Además, señaló que Abascal había sido recibido con honores por el primer ministro de Israel, a quien calificó de genocida, contrastando esto con su propia experiencia siendo secuestrada por Israel durante la participación en la Flotilla a Gaza.

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Feijóo critica la gestión de Colau y pierde formas

Alberto Núñez Feijóo también se enfrentó a las duras críticas de Colau, quien le recordó que su partido fue condenado por organización criminal. La candidata cuestionó la legitimidad moral del conservador para gobernar, argumentando que su formación no condenaba adecuadamente la violencia machista. Asimismo, apuntó a la permisividad del PP para que el expresidente de la Generalitat valenciana mantenga su aforamiento en Les Corts, tras la controvertida gestión de la DANA de 2024. En respuesta, el líder popular afeó a Colau su presencia en el debate y a Sánchez su supuesta huida de Paiporta tras ser agredido por un grupo ultra, una intervención que posteriormente reconoció como un error.

Exigencias progresistas al Gobierno socialista

El tándem formado por Pedro Sánchez y Ada Colau demostró una dinámica complementaria, aunque la exalcaldesa no dudó en apretar las tuercas al presidente del Gobierno. Colau hizo una petición directa a Sánchez para que, en caso de un gobierno progresista, se bajen los alquileres y se expropien a los fondos de inversión. También fue contundente con la corrupción que ha permeado el entorno del PSOE durante la legislatura, advirtiendo que las medidas progresistas actuales provienen de ministerios que en estas elecciones se alinean en el Frente Amplio.

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Dinámicas entre bloques políticos y declaraciones

Los líderes del PP y Vox mantuvieron un pacto de no agresión tácito durante el duelo mediático, pero no lograron transmitir una sensación de entendimiento o cohesión estratégica. Por su parte, Santiago Abascal protagonizó otro momento conflictivo al afirmar que Sánchez no era capaz de defenderse solo, lo que generó solidaridad inmediata de Pedro Sánchez, quien ironizó sobre quién había hecho la mili y jurado la bandera. En la salida del plató, Feijóo retiró sus comentarios ofensivos si molestaban a alguien, pero el debate ya había clarificado los posicionamientos en vivienda, economía y política exterior.

De las campañas a la aplicación de medidas

La intervención de Colau sirvió para destacar que es necesario pasar de las retóricas de campaña a la aplicación real en el Boletín Oficial de las medidas. La candidata presentó su plataforma como una revolución necesaria para enfrentar los problemas estructurales del país, desde la vivienda hasta la justicia social. Sus confrontaciones directas con los líderes de los grandes partidos consolidaron su perfil como una voz disruptiva que desafía el status quo y exige responsabilidades específicas a cada formación política.