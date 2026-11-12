Ada Colau exige expropiar fondos buitre y priorizar vivienda frente al PSOE

Ada Colau denuncia en 'La Revuelta' que el PSOE facilita la especulación inmobiliaria y propone expropiar a los grandes fondos para garantizar el acceso a una vivienda digna en España.

Ada Colau, candidata de Frente Amplio para las elecciones generales del 29 de noviembre, ha presentado su hoja de ruta para resolver la crisis de la vivienda en España durante su intervención en el programa La Revuelta de RTVE. La exalcaldesa de Barcelona ha identificado la especulación inmobiliaria como el principal obstáculo para el acceso a un hogar digno y ha apuntado directamente al Partido Socialista Obrero Español ( PSOE) como un actor clave en la perpetuación de este problema estructural.

Colau denuncia al PSOE y los grandes fondos

Ada Colau ha declarado que una prioridad nacional absoluta es que el PSOE deje de convivir con la especulación financiera. La candidata ha sostenido que al partido de Pedro Sánchez le cuesta trabajar el tema inmobiliario y que han puesto trabas a la aplicación de medidas correctivas. Durante su etapa en el Ayuntamiento de Barcelona, Colau se enfrentó a los fondos buitre y les impuso multas millonarias, una gestión que el PSOE desestimó en su momento argumentando la falta de competencias autonómicas o locales necesarias.

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La exalcaldesa ha descrito una evolución política negativa para sus intereses, señalando que algunos dirigentes socialistas que fueron ministros posteriormente se convirtieron en portavoces de las grandes especuladoras del país. Estas empresas, según Colau, se dedican a la compra de edificios enteros y a la imposición de precios abusivos, perjudicando gravemente a los ciudadanos. La candidata considera que esta alianza entre el poder político y los capitales inmobiliarios ha sido determinante en la actual situación de encarecimiento de los alquileres.

Medidas expropiatorias y protección al pequeño propietario

Para poner fin a esta dinámica, Ada Colau ha sido contundente en su propuesta de Frente Amplio: es necesario expropiar a los fondos buitre. La candidata ha explicado que el partido tiene esta línea de acción muy clara como herramienta definitiva para recuperar el control del mercado de la vivienda. Sin embargo, ha matizado que esta postura no se extiende a los pequeños propietarios, a quienes Frente Amplio busca ayudar porque también sufren las presiones del mercado y la especulación derivada.

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Colau ha defendido el concepto de la pequeña propiedad, asegurando que todo el mundo tiene derecho a tener una casa para vivir. Su propuesta busca un equilibrio donde se castigue severamente a los grandes especuladores, a quienes ha tachado de buscar chollillos inaceptables en un sector necesario para la vida, mientras se ofrece un respaldo sólido a los propietarios menores que no tienen ánimo de lucro destructivo. La candidata ha indicado que para lograr estos cambios no se requiere más que voluntad política decidida.

Límites a los alquileres y crítica a las autonomías

En relación con los precios, Ada Colau ha señalado que no es suficiente con contener las subidas de alquiler, ya que estas han crecido hasta el triple de lo que han aumentado los salarios reales de los trabajadores. Para remediar esta desigualdad, el programa de Frente Amplio incluye la implementación de dos decretos que llevan tiempo en el debate legislativo. La candidata insiste en que la legislación de vivienda existente ofrece mínimos que deben proteger a los inquilinos de aumentos abusivos.

Ada Colau ha lamentado que diversas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) y Vox se nieguen a aplicar plenamente la ley de vivienda vigente. Según su análisis, esta legislación básica solo establece límites a las subidas abusivas, pero su inaplicación por parte de gobiernos regionales de derechas agrava la situación. La candidata ha pedido una coordinación efectiva para que las medidas de protección se ejecute de manera uniforme en todo el territorio nacional, eliminando las brechas legales que permiten la especulación.

Impacto social y consecuencias de la crisis

Las consecuencias de la falta de intervención efectiva se reflejan directamente en el bienestar social de la población española. La incapacidad de acceder a una vivienda asequible ha convertido la estabilidad residencial en un lujo para muchas familias. Ada Colau ha recordado que la motivación principal para su regreso a la política es garantizar el derecho a un hogar digno, especialmente ante figuras como Santiago Abascal, cuyo discurso sobre otros temas como la relación con Marruecos distrae de problemas estructurales internos.

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La intervención de Colau en La Revuelta ha generado un debate intenso sobre la responsabilidad política en la crisis habitacional. Al señalar explícitamente al PSOE y a los grandes fondos, la candidata de Frente Amplio busca polarizar el electorado hacia una solución radical. Si estas medidas se aplicaran, implicarían una reconfiguración profunda del sector inmobiliario, retirando poder a los grandes inversores y redistribuyendo la capacidad de acceso a la vivienda hacia los ciudadanos, marcando un antes y un después en la política urbanística española.