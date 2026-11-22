Ada Colau asegura que el voto en Canarias es decisivo para superar el 10% y garantiza asistencia permanente a los migrantes, criticando la hipocresía de la derecha sobre la vivienda y el turismo.

Ada Colau, candidata del Frente Amplio a las elecciones generales, desarrolló este domingo su campaña en Las Palmas de Gran Canaria con un mensaje centrado en la urgencia de garantizar que el Estado español mantenga una presencia permanente en las islas para atender a todos los migrantes sin dejar a la región abandonada. Durante un mitin multitudinario, la líder política enfatizó que el voto canario es crucial para que su coalición, integrada por Nueva Canarias, Podemos y Frente Amplio, supere la barrera del 10 por ciento de apoyos a nivel nacional y, con ello, multiplique su representación de diputados en las cortes.

La emergencia humanitaria en El Hierro y el papel del Estado

En plena coyuntura de crisis migratoria en la isla de El Hierro, Colau rechazó firmemente las narrativas que clasifican la llegada de personas como una invasión, definiéndola en su lugar como una emergencia humanitaria que exige respuesta institucional inmediata. Tras recibir la visita previa de candidatos del Partido Popular y Vox, la candidata denunció que la derecha utiliza la inmigración como arma política mientras culpa a las víctimas de los problemas estructurales, instando a la ciudadanía a no permitir que se utilice a los migrantes como mano de obra barata o gratuita para beneficio de unos pocos.

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Ada Colau trasladó su solidaridad incondicional con la isla de El Hierro, pero subrayó que la comunidad nunca debe enfrentar sola estas situaciones extremas, criticando la hipocresía de los líderes que prometen acogida mientras buscan trabajadores sumisos. La candidata atribuyó la situación actual a décadas de gobiernos de alternancia del Partido Popular y del Partido Socialista, quienes han permitido que la especulación y la turistificación masiva desplacen a las poblaciones locales y encarezcan la vida diaria en las islas.

Crítica a la especulación inmobiliaria y el turismo masificado

La agenda de Colau en Canarias incluye una reforma profunda de las reglas del juego económico, con un enfoque específico en acabar con la especulación inmobiliaria que convierte la vivienda en una mercancía inaccesible para la población local. En su discurso, señaló que existen áreas en las islas donde la oferta de viviendas estáticas supera el doble de pisos turísticos, sumado a una cifra elevada de alojamientos ilegales, una realidad que ha imposibilitado el acceso a un techo digno para miles de residentes canarios durante demasiado tiempo.

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La candidata aclaró que su postura no es反对 al turismo en sí, sino a un modelo que enriquece a una minoría a costa del desplazamiento de comunidades enteras, reclamando un sistema donde el turismo repercuta positivamente en la población local en lugar de destruirla. Ada Colau instó a todos los ciudadanos a participar en los comicios para cambiar este statu quo, asegurando que la vivienda debe destinarse exclusivamente a vivir y no a la acumulación de beneficios financieros que degradan la calidad de vida en las regiones turísticas.

Estrategia política y el voto decisivo en las islas

Colau presentó a Canarias como un ejemplo de lucha social, argumentando que allí se juega la posibilidad de ganar una mayoría social progresista que impulse avances reales en el país en lugar de retrocesos regresivos. La coalición Frente Amplio busca consolidarse con fuerza en el próximo Congreso de los Diputados, apostando por que la unidad de fuerzas progresistas en esta circunscripción sea el elemento clave para disputar el último escaño disponible frente a los partidos de derecha tradicionales.

Para la candidata, el éxito electoral en las islas no solo representa la conquista de escaños, sino la garantía de que el Estado esté presente de forma activa y coordinada en la gestión de la llegada de migrantes, evitando que se culpe a los recién llegados por los fallos del sistema. Ada Colau concluyó su intervención en Las Palmas de Gran Canaria reafirmando su compromiso de erradicar lo que calificó como la nueva forma de esclavitud del siglo XXI, exigiendo la expulsión de los esclavistas de las instituciones y la protección de los derechos básicos de todos los que trabajan y viven en España.