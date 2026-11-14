Ada Colau anuncia reformas sanitarias y fiscales en mitin de Sevilla

La candidata de Frente Amplio promete ampliar coberturas de salud, eliminar listas de espera y subir impuestos a los ricos durante su acto en Sevilla.

Ada Colau, candidata de la coalición política Frente Amplio a la presidencia del Gobierno de España, ha presentado en el mitin celebrado en Sevilla un programa electoral centrado en la ampliación de derechos sociales y la reforma fiscal. La política y exalcaldesa de Barcelona ha anunciado públicamente la intención de ampliar la cobertura sanitaria pública para incluir servicios de odontología, audífonos y salud visual. Además, ha destacado un compromiso específico con el acompañamiento integral durante la menopausia, una medida que reconoce explícitamente que podría generar resistencia en sectores políticos de derecha.

Ampliación de coberturas sanitarias y derechos

La propuesta central de Colau consiste en garantizar que ningún sector esencial del cuerpo humano quede fuera del sistema de salud público. Esta iniciativa responde a la necesidad de eliminar las barreras de acceso a tratamientos que actualmente no están totalmente cubiertos. La candidata ha citado como ejemplos concretos la creación de la figura del dentista municipal durante su gestión en Barcelona y la promoción de gafas gratuitas para la infancia impulsada por el Ministerio de Sanidad bajo la dirección de Mónica García.

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Además de los servicios físicos, el programa incluye la atención a necesidades biológicas específicas como la menopausia. Colau ha asegurado que este enfoque integral no solo mejorará la calidad de vida de las mujeres en edad madura, sino que también servirá como un punto de conflicto ideológico con la oposición. La candidata ha admitido que esta política sanitaria específica no va a gustar a la derecha, utilizando este rechazo como indicador de la voluntad de cambiar el estatus quo.

Diferenciación política y crítica a la derecha

Durante su intervención en Sevilla, Ada Colau ha establecido una línea divisoria clara entre su coalición y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Ha acusado a la derecha de ser cruel con los vulnerables pero cobarde frente a las reformas estructurales. Por el contrario, ha definido a su movimiento como aquel que busca ir más allá, deseando más derechos, más dignidad y la reducción de privilegios desde la parte alta de la sociedad para proteger a la mayoría social.

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Colau ha expresado la percepción de que la derecha muestra un creciente nerviosismo a medida que avanza la campaña electoral. Según su análisis, esta ansiedad proviene de la certeza de que las promesas de subir impuestos a las rentas altas y enfrentar a los especuladores inmobiliarios se cumplirán. Ha argumentado que la derecha teme que Frente Amplio vaya muy en serio con estas propuestas económicas y sociales, lo que desafiaría su modelo de poder tradicional.

Impacto social y lucha contra la especulación

El mitin en Sevilla también sirvió para vincular la crisis de vivienda con la necesidad de reformas estructurales. Colau recordó su experiencia en Barcelona, donde se enfrentaron a plataformas como Airbnb y a fondos de inversión especializados en la compra de vivienda. Ha destacado que, durante su mandato, se cerraron miles de pisos turísticos ilegales que pasaron al mercado residencial, aplicando multas de hasta medio millón de euros a quienes no retirasen sus anuncios.

Esta estrategia se presenta como un modelo replicable en otras ciudades afectadas por el turismo masificado, como Sevilla. La candidata ha prometido ampliar el parque de vivienda social para contrarrestar la falta de acceso a la casa digna. Ha afirmado que el objetivo no es mantener las cosas como están, sino transformar el mercado para que las viviendas recuperen su función social, beneficiando directamente a los vecinos frente a la especulación financiera.

Perspectivas electorales y movilización social

Con cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre, Ada Colau ha manifestado una firme convicción de que el progresismo representa la mayoría real del país. Ha desestimado el valor predictivo de las encuestas no científicas, argumentando que estas solo reflejan la opinión de quienes eligen participar activamente y no necesariamente la voluntad general de la ciudadanía. Ha insistido en que el poder más grande reside en la mayoría social trabajadora organizada.

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La candidata ha concluido su discurso evocando la lucha de la clase obrera tras la huelga general realizada el miércoles anterior. Ha asegurado que el próximo gobierno será más valiente y no permitirá retrocesos en derechos y libertades. Su mensaje final ha sido una llamada a la acción, reafirmando que a lo largo de la historia de la humanidad, la gente ha hecho historia múltiples veces, desafiando la noción de que el poder está irrevocablemente concentrado en las manos de los más ricos.