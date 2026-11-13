Ada Colau analiza crisis Ceuta, Urda y futuro político de España

La candidata Ada Colau critica la gestión del Gobierno en Ceuta y Urda, defiende la continuidad en el poder y anticipa una sorpresa electoral para Sumar.

La candidata a la Presidencia del Gobierno por Frente Amplio, Ada Colau, ha ofrecido un repaso exhaustivo a los principales episodios de la actualidad política y social durante una entrevista en la emisora de radio COPE conducida por Jordi Wild. Este viernes 13 de noviembre, la líder de la coalición independentista ha abordado con claridad sus posturas sobre la crisis migratoria en Ceuta, los recientes siniestros ferroviarios y la estrategia electoral de Sumar para los comicios generales del 29 de noviembre. Sus declaraciones buscan definir el perfil de su proyecto político frente a la derecha y el socialismo.

Críticas a la gestión de la crisis en Ceuta

Colau ha afirmado que la situación migratoria vivida en Ceuta fue un caso de descontrol total que afectó gravemente tanto a las personas migrantes como a la población local. Aunque ha evitado señalar directamente a un responsable único, ha sentenciado que los acontecimientos no pudieron ocurrir sin el conocimiento de las autoridades de Rabat. La candidata ha criticado la respuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez, admitiendo que no reaccionó a tiempo en las primeras horas y que la mayoría de los inmigrantes debían haber regresado.

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En cuanto a las relaciones bilaterales, Ada Colau ha rechazado la idea de romper relaciones con Marruecos incluso si se demostrara su implicación, argumentando que sería un riesgo grave para España tratarse de un país vecino. Su propuesta consiste en revisar la relación bilateral de manera estratégica. Asimismo, ha atribuido una responsabilidad indirecta a la Unión Europea por externalizar el control de fronteras en terceros países cuyos intereses difieren de los europeos.

Postura sobre los accidentes ferroviarios recientes

Sobre el siniestro de Urda, la candidata ha expresado que sintió rabia tras la filtración de los audios de los maquinistas, recordando a las víctimas y lamentando la politización de un momento de shock. Ha vinculado el aumento de problemas en la red AVE con la liberalización de las vías. Respecto al accidente de Adamuz, Colau defiende que Óscar Puente no debería haber dimitido como ministro de Transportes por aquel entonces, considerando que respondía a años de negligencia acumulada y no a una responsabilidad directa.

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No obstante, ha valorado positivamente la dimitencia posterior del político socialista tras el segundo accidente. Esta distinción busca marcar una línea clara entre la gestión estructural de infraestructuras y la respuesta inmediata ante emergencias. Su mensaje subyacente es que la negligencia histórica requiere soluciones sistémicas, mientras que los fallos operativos recientes demandan responsabilidades políticas inmediatas.

Estrategia electoral y confianza para el 29N

Ada Colau confía en que su partido pueda dar una sorpresa electoral si se logra una movilización ciudadana fuerte, similar a la observada en Brasil. Ha destacado que, si son decisivos, pueden poner condiciones al futuro gobierno, con especial énfasis en cambiar radicalmente la situación de la vivienda. Esta perspectiva sugiere que Frente Amplio no busca solo representación, sino influir directamente en la configuración de una posible coalición gobernante.

La candidata también ha defendido la decisión de mantener a Sumar en el Gobierno después de que surgieran casos de corrupción vinculados a José Luis Ábalos y Koldo García. Ha calificado estos hechos como una manzana podrida, asegurando que ningún otro miembro del Consejo de Ministros estaba implicado. Con este argumento, reafirma la tolerancia cero de su formación frente a la corrupción, diferenciando casos aislados de la integridad de la coalición.

Debate judicial y casos de corrupción política

Durante el intercambio con Jordi Wild, Colau ha defendido la existencia de lawfare o guerra sucia judicial, citando declaraciones de propios jueces. Sin cuestionar la labor general del poder judicial, ha señalado que algunas actuaciones responden a intereses políticos. Este punto ha servido para matizar su postura ante la crítica social hacia la magistratura, buscando equilibrar la defensa de las instituciones con la denuncia de politicización.

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Sobre el caso Zapatero, la candidata ha expresado dudas sobre la culpabilidad oficial pero ha señalado los hallazgos de joyas por valor de más de un millón de euros. Ha contrastado esta situación con su entorno cercano, donde asegura no haber nadie con tales posesiones. Finalmente, ha recordado que el caso Ábalos fue un episodio aislado, reforzando la narrativa de limpieza institucional de su proyecto político de cara a la campaña del próximo 29 de noviembre.