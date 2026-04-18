Ad Vitam: La Película Belga de Acción que Desbancó a Netflix con Más de 60 Millones de Visionados

Ad Vitam, una producción belga de acción, se ha convertido en un fenómeno en Netflix, alcanzando más de 60 millones de visualizaciones y posicionándose entre las películas de habla no inglesa más vistas de todos los tiempos. Guillaume Canet protagoniza y coescribe esta intensa historia de venganza y rescate.

Alerta Roja sigue ostentando un lugar de privilegio entre los títulos de acción más visualizados en Netflix . No obstante, el panorama de producciones de habla no inglesa en la plataforma de streaming es vasto y dinámico. En 2025, una producción belga irrumpió con fuerza, consolidándose como una de las películas más vistas, al punto de figurar en el codiciado top 10 de cintas no habladas en inglés, un logro nada despreciable en el competitivo mundo del entretenimiento digital.

El fenómeno en cuestión, que ha cautivado a millones de espectadores, es Ad Vitam. Esta cinta belga de acción ha superado la impresionante cifra de 60 millones de visualizaciones en Netflix, una marca que la posiciona como una de las producciones internacionales más exitosas de la plataforma. La sinopsis oficial proporcionada por Netflix describe una trama cargada de suspenso y acción: Tras sufrir un ataque junto con su esposa, un exagente de élite se ve envuelto en una cacería mortal intrínsecamente ligada a su doloroso pasado.

La narrativa se intensifica cuando la esposa del protagonista, en estado de embarazo, es secuestrada. En su desesperada búsqueda de respuestas, el personaje principal, interpretado por el reconocido Guillaume Canet, se ve obligado a desenterrar los fantasmas de su pasado y confrontar la muerte de su amigo y compañero, Nico, para desvelar la verdad detrás de este secuestro. La profundidad del argumento, combinada con la intensidad de las secuencias de acción, ha resonado fuertemente con el público global.

Guillaume Canet no solo brilla en su actuación, sino que también participa activamente en la producción y en la coescritura del guion, junto a David Corona y Rodolphe Lauga. Este último, además, asume la dirección de la película, filmada en los icónicos escenarios de París, lo que aporta una atmósfera visualmente atractiva a la trama. La colaboración entre Canet y Lauga ha dado como resultado una película que equilibra de manera magistral la intriga, el drama y la acción trepidante, logrando una experiencia cinematográfica envolvente y memorable para los espectadores de Netflix.

La duración de la película, que ronda la hora y 40 minutos, se presenta como una ventaja adicional para aquellos espectadores que prefieren producciones concisas y directas, perfectas para disfrutar en una sola sesión sin sentir que el tiempo se alarga innecesariamente. Este formato ágil, sin sacrificar la profundidad de la historia ni la intensidad de las escenas, ha sido clave en su acogida y éxito masivo. El reparto de Ad Vitam cuenta con un conjunto de talentosos actores que enriquecen la narrativa con sus interpretaciones.

Junto a Guillaume Canet, destacan Stéphane Caillard, Nassim Lyes, Zita Hanrot, Alexis Manenti, Johan Heldenbergh, Cyrielle Clair, Fabrizio Rongione y Ken Samuels, entre otros. Cada uno de ellos aporta una capa de autenticidad y complejidad a sus respectivos personajes, contribuyendo significativamente a la atmósfera de tensión y urgencia que impregna la película. La química entre el elenco y la habilidad del director para extraer lo mejor de cada actuación son elementos que elevan Ad Vitam por encima de muchas otras producciones de acción.

Las críticas y comentarios de los usuarios reflejan la satisfacción general con la propuesta. En plataformas como FilmAffinity, se pueden encontrar elogios como: Si queréis disfrutar a lo grande, no os la perdáis, de lo mejor que he visto; Misión imposible a lo belga; o Las escenas de acción están bastante bien rodadas. Estas opiniones subrayan la efectividad de la película para mantener al espectador al borde del asiento y la calidad de su ejecución técnica, especialmente en lo que respecta a las secuencias de acción.

El hecho de que se la compare con franquicias de acción de renombre como Misión Imposible valida la calidad y el impacto que Ad Vitam ha logrado generar en el público. Esta producción belga no solo demuestra el creciente talento cinematográfico de Bélgica, sino que también redefine las expectativas para las películas de acción de habla no inglesa en el ámbito global, consolidando su posición como un referente a tener en cuenta en la historia del cine de género en plataformas de streaming.

La capacidad de Ad Vitam para cruzar barreras lingüísticas y culturales y conectar con audiencias en todo el mundo es un testimonio de la universalidad de las historias bien contadas y la emoción que el cine de acción puede evocar, demostrando que el talento y la creatividad no conocen fronteras geográficas ni idiomáticas. En definitiva, Ad Vitam se erige como un ejemplo sobresaliente de cómo el cine internacional puede alcanzar cotas de éxito masivo, dejando una marca indeleble en el catálogo de Netflix y en la memoria de sus espectadores.

Su éxito anticipa un futuro prometedor para producciones similares que buscan ofrecer experiencias cinematográficas de alta calidad y resonancia global, consolidando a Netflix como un epicentro para el descubrimiento y la popularización de talentos cinematográficos emergentes de todas partes del mundo. La película es un recordatorio de que las grandes historias y las emociones intensas pueden surgir de cualquier rincón del planeta, y que el público está ávido de contenido fresco y original que trascienda las convenciones establecidas.

La trama, a pesar de sus elementos de acción, también profundiza en temas de pérdida, redención y la lucha por proteger a los seres queridos, lo que añade una capa emocional que la distingue y la hace más memorable para la audiencia.





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La Primera de Expansión sobre Bruselas, CaixaBank, Big Four, Tesla, OnlyFans y NetflixLicenciada en Periodismo por la UPV. Grado en Psicología por la UNED. Trabaja en la sección de Economía de EXPANSIÓN desde 2003. Escribe, principalmente, sobre economía internacional, con el foco puesto en América Latina. Redacta y presenta los podcast 'La Primera de Expansión' y 'Genios de las Finanzas'.

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