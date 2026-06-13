Acusan a teniente coronel de la Guardia Civil de liderar trama de corrupción sistémica

Un teniente coronel de la Guardia Civil es acusado de desviar fondos públicos mediante contratos inflados y facturas falsas para obras en cuarteles, con sobrecostes de hasta el 348%. La investigación revela una red de empresarios afines y viviendas adquiridas con el dinero sustraído.

El teniente coronel Miguel Ángel E. T., doctor en Derecho con una tesis sobre sanciones privativas de libertad en la Administración militar, ha sido acusado por Asuntos Internos de la Guardia Civil de liderar una trama de corrupción sistémica que desvió fondos públicos destinados a obras en cuarteles.

La red, compuesta por empresarios afines, aprovechó las debilidades internas de la burocracia del Instituto Armado para inflar facturas, fraccionar contratos y generar sobrecostes de hasta un 348 por ciento. El teniente coronel, jefe de la Unidad de Gestión Económica de la VI Zona, controlaba los adelantos de caja fija y usaba su posición para adjudicar contratos a empresas de su círculo cercano.

La investigación comenzó cuando un sargento primero detectó una discrepancia entre los trabajos facturados y el estado real de las obras. Posteriormente, un albañil que subcontrataba con el principal empresario implicado confesó la amistad de más de tres décadas entre el adjudicatario y el uniformado. Los investigadores de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de València hallaron indicios sólidos de corrupción interna y trasladaron el caso a Asuntos Internos, que trabajó junto a la Fiscalía Anticorrupción.

Se descubrió que el teniente coronel adquirió tres viviendas en Siete Aguas, reformadas por los mismos empresarios que recibían contratos públicos. Una de las empresas implicadas, Destino Empresarial SL, declaraba un solo empleado pese a recibir numerosos contratos de la Guardia Civil. Desde 2008, el empresario Carlos G. M. ingresó 952.664,89 euros exclusivamente de adjudicaciones gestionadas por el teniente coronel. Durante los registros, se halló en casa de otro imputado una pistola Star y una semiautomática Smith&Wesson sin licencia.

El caso, instruido por el Tribunal de Instancia de València, también contó con informes de la Agencia Valenciana Antifraude que detectaron trabajos inexistentes y puertas fantasma. La trama revela un ecosistema de gestión centralizado que facilitó el encubrimiento de irregularidades. El teniente coronel, condecorado en 2013, enfrenta cargos por malversación y prevaricación aunque alcanzó un pacto de conformidad con el Ministerio Fiscal que le supuso seis meses de prisión.

La Guardia Civil ha reforzado sus protocolos para evitar que casos similares se repitan en el futuro, pero este escándalo pone en entredicho la transparencia en la contratación pública dentro del cuerpo





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Corrupción Guardia Civil Contratación Pública Sobrecostes Investigación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Unos narcos abren fuego contra la Guardia Civil en Huelva tras una descarga fallida de hachísLos narcos fueron sorprendidos mientras descargaban la droga desde una embarcación en la ría de Punta Umbría. Posteriormente, intercambiaron disparos con los agentes, que detuvieron a uno de los responsables del alijo.

Read more »

Unos narcotraficantes disparan contra la Guardia Civil en un operativo antidrogas en HuelvaEn la operación en la ría de Punta Umbría se intervinieron 56 fardos con hachís con un peso aproximado de 1.120 kilos. Los agentes lograron detener a un individuo

Read more »

Violento ataque de narcotraficantes contra la Guardia Civil en HuelvaUna operación antidroga en Punta Umbría concluye con la incautación de más de una tonelada de hachís y un ataque armado que dejó varios vehículos policiales destrozados.

Read more »

Guardia Civil Investigada por Presunta Trama de Corrupción en Obras en CuartelesUn teniente coronel de la Guardia Civil, investigado por Asuntos Internos, se ha visto involucrado en una presunta trama de corrupción en obras en cuarteles del Instituto Armado. Se investiga por malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, fraude en la contratación pública, cohecho, falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública o blanqueo de capitales.

Read more »