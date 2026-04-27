Acusado Formalmente de Intentar Asesinar a Trump el Sospechoso del Tiroteo en la Cena de Corresponsales

Un profesor de California ha sido acusado de intentar asesinar al expresidente Donald Trump durante un tiroteo en la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca. La Casa Blanca culpa a los demócratas de crear un clima de violencia con sus críticas a Trump.

El individuo sospechoso de perpetrar el ataque armado durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca ha sido formalmente acusado de intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump .

La acusación formal se produce tras la detención del sospechoso, identificado como un profesor de California, por el Servicio Secreto cuando intentaba acceder al salón donde se celebraba el evento con un arma de fuego. Durante el incidente, el sospechoso disparó al menos un tiro contra un agente del Servicio Secreto, afortunadamente, el disparo fue detenido por el chaleco antibalas del agente, quien pudo ser dado de alta del hospital poco después.

El sospechoso, residente en Torrance, California, y desarrollador de videojuegos, se había alojado en el mismo hotel que la cena, el Washington Hilton, e intentó acceder al evento armado, desencadenando un tiroteo con los agentes de seguridad que resultó en su arresto. Las autoridades han revelado que el sospechoso tenía planes preestablecidos para atentar contra altos cargos de la Administración Trump, y un manifiesto previo al ataque lo delata, en el que califica al expresidente de 'pedófilo, violador y traidor'.

La Casa Blanca ha respondido al incidente culpando directamente a los demócratas y a la izquierda en general, argumentando que su constante retórica crítica hacia Trump creó un ambiente propicio para la violencia. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, afirmó que el Partido Demócrata ha inculcado en sus votantes la idea de que Donald Trump representa una amenaza existencial para la democracia, describiéndolo como un 'fascista'.

La portavoz enfatizó que este es el tercer intento significativo de asesinato contra el expresidente en los últimos dos años, señalando que ningún otro presidente en la historia ha enfrentado amenazas tan reiteradas y graves contra su vida. Jean-Pierre expresó su preocupación por el creciente temor a la violencia política que impregna la sociedad estadounidense, atribuyendo esta violencia a la retórica odiosa y violenta dirigida contra Trump por comentaristas, miembros electos del Partido Demócrata e incluso algunos sectores de los medios de comunicación durante los últimos once años.

La Casa Blanca ha defendido la necesidad de reforzar la seguridad presidencial, mencionando el proyecto de construcción de un salón de baile más grande y seguro en el complejo de la Casa Blanca como una medida crítica para la seguridad nacional. El tiroteo provocó escenas de pánico y conmoción en la cena de corresponsales, obligando al Servicio Secreto a evacuar rápidamente a Trump, su esposa Melania y a otros altos cargos y representantes políticos.

Los periodistas invitados se refugiaron bajo las mesas mientras se desarrollaba el incidente. La vista judicial inicial fue breve, con el juez informando al detenido de sus derechos y los fiscales presentando los cargos en su contra, solicitando su detención preventiva. El juez ordenó que el sospechoso permanezca bajo custodia hasta su próxima comparecencia ante el tribunal el próximo jueves. Allen podría enfrentar una pena de cadena perpetua si es declarado culpable.

La Casa Blanca ha defendido la continuación de las obras del salón de baile, a pesar de las preocupaciones sobre el impacto en un edificio histórico, argumentando que es esencial para la seguridad nacional. El incidente ha reabierto el debate sobre la polarización política en Estados Unidos y el impacto de la retórica inflamatoria en la incitación a la violencia.

La investigación continúa para determinar todos los detalles del incidente y las motivaciones del sospechoso, así como para evaluar posibles fallos en la seguridad que permitieron que el ataque se produjera





rtvenoticias / 🏆 7. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Tiroteo Casa Blanca Servicio Secreto Intento De Asesinato Demócratas Violencia Política

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Donald Trump evacuado de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca tras reportes de disparosEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue escoltado rápidamente fuera del escenario por el Servicio Secreto durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington tras reportes de posibles disparos. El vicepresidente J. D. Vance y miembros del gabinete también fueron evacuados. Trump está a salvo y elogió al Servicio Secreto por su rápida acción. La policía confirmó que el incidente fue aislado y no hay amenaza para el público.

Read more »

Evacuación de Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca por amenaza armadaEl presidente Donald Trump fue evacuado abruptamente de la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras un intento de ingreso de un hombre armado. El atacante fue detenido y un agente del Servicio Secreto resultó herido, pero se encuentra estable. El incidente ocurrió en el Hotel Washington Hilton y provocó la evacuación de todos los asistentes.

Read more »

Alerta de Seguridad en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca: Trump Evacuado Tras DisparosUn incidente de seguridad durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca obligó a la evacuación del presidente Donald Trump. Un individuo armado fue detenido tras un enfrentamiento con el Servicio Secreto, durante el cual un agente resultó herido.

Read more »

Trump, evacuado ileso de la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras un tiroteoUn tirador ha desatado el caos en el hotel Hilton Washington, mientras el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, celebraba la conocida cena de corresponsales con la prensa extranjera.

Read more »

Intento de ataque al presidente Trump durante la cena de corresponsales de la Casa BlancaUn hombre armado intentó acceder al salón de baile donde se encontraba el presidente Trump durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, siendo rápidamente neutralizado por el Servicio Secreto. El incidente causó pánico entre los asistentes.

Read more »

Intento de Ataque contra Donald Trump durante Cena de Corresponsales de la Casa BlancaUn hombre fue detenido tras disparar cerca del lugar donde el expresidente Donald Trump asistía a la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Este incidente se suma a una serie de amenazas y ataques recientes contra Trump, reviviendo preocupaciones sobre la seguridad de los líderes políticos en Estados Unidos.

Read more »