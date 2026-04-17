Acusado de asesinato busca prohibir cámaras en juicio; alega sesgo mediático

Tyler Robinson, acusado del asesinato de Charlie Kirk, solicita a un juez que vete las cámaras en la sala del tribunal, argumentando que las transmisiones en vivo y la cobertura mediática han influido negativamente en el proceso y violan su derecho a un juicio justo. La defensa señala artículos sensacionalistas que sugieren una confesión y especulan sobre la evidencia balística, mientras que la fiscalía busca la pena de muerte. Los medios y la familia de la víctima abogan por la transparencia a través de las cámaras para combatir la desinformación.

El hombre acusado del asesinato de Charlie Kirk ha presentado una solicitud formal ante un juez para prohibir la presencia de cámaras en la sala del tribunal. Los abogados de Tyler Robinson argumentan que las transmisiones en vivo del juicio y la cobertura mediática circundante han violado su derecho fundamental a un juicio justo .

Robinson comparecerá ante el tribunal este viernes, y su equipo legal insiste en que la cobertura sesgada está impactando negativamente a los posibles miembros del jurado en su caso de asesinato con agravantes. Entre los numerosos ejemplos citados por la defensa, se encuentra un artículo publicado por el New York Post que, según afirman, sugería que Robinson había confesado el asesinato de Kirk durante una conversación privada en la sala del tribunal el 11 de diciembre, durante su primera aparición tras ser formalmente acusado.

Si bien la conversación con sus abogados fue inaudible para el público, el artículo citó un análisis de lectura de labios para respaldar su afirmación de que Robinson había dicho: “Pienso en el tiroteo todos los días”. Los abogados de Robinson escribieron en su petición que el propósito principal de la transmisión en vivo no ha sido informar de manera informativa sobre el proceso judicial, sino obtener ganancias publicitarias, promover el sensacionalismo, perseguir agendas políticas y, de manera más perjudicial, difamar la imagen del Sr. Robinson.

La fiscalía, por su parte, tiene la intención de solicitar la pena de muerte para Robinson en caso de que sea declarado culpable del tiroteo ocurrido el 10 de septiembre, que resultó en la muerte del activista conservador Charlie Kirk. Kirk se dirigía a una multitud de miles de personas en el campus de la Universidad del Valle de Utah en Orem cuando ocurrió el incidente. Robinson, quien cumplió 23 años el jueves pasado, aún no ha presentado una declaración de culpabilidad ni de inocencia.

El sensacionalismo mediático que ha rodeado este caso ha generado consecuencias contradictorias. Como ejemplo de esto, un titular del 30 de marzo publicado por el Daily Mail, con sede en el Reino Unido, informó que la bala que mató a Kirk “no coincidía” con el rifle que supuestamente fue utilizado por Robinson. Esta noticia se basó en un hallazgo preliminar e inconcluso de expertos en balística y, consecuentemente, generó especulaciones sobre la posible exoneración de Robinson. Es importante destacar que el FBI está llevando a cabo pruebas adicionales sobre este asunto, según se desprende de documentos judiciales.

La coalición de medios de comunicación, la fiscalía y la viuda de Kirk, Erika Kirk, han solicitado al tribunal que permita la presencia de cámaras. Su argumento central es que la forma más efectiva de prevenir la desinformación y las teorías conspirativas, que tanto preocupan al equipo de defensa de Robinson, es garantizar la máxima transparencia del proceso judicial. Sin embargo, la transmisión en vivo de las audiencias por parte de los medios ya ha puesto a prueba la paciencia del juez Tony Graf.

Durante la audiencia de diciembre, el juez Graf interrumpió brevemente la transmisión en vivo y ordenó que se cambiara la posición de la cámara después de que esta mostrara los grilletes del acusado, lo cual constituía una violación directa de una orden de decoro previamente establecida para la sala del tribunal. Posteriormente, una audiencia celebrada en enero fue interrumpida cuando los abogados de Robinson argumentaron que los primeros planos de Robinson, transmitidos en vivo por una estación de televisión local, podrían dar lugar nuevamente a demandas basadas en la lectura de labios, lo que también violaba la orden de decoro del juez Graf. En respuesta a estas infracciones, el juez ordenó al camarógrafo que se abstuviera de filmar a Robinson durante el resto de la audiencia.

Mike Judd, abogado que representa a una coalición de organizaciones de medios, incluyendo la Associated Press, quienes han estado abogando activamente por preservar el acceso de las cámaras, afirmó que hasta el momento el juez Graf se ha centrado exclusivamente en si se están cumpliendo sus reglas dentro de la sala del tribunal, sin abordar directamente el contenido de lo que los medios difunden fuera de ella. Judd declaró: El tribunal puede hacer todo lo posible para intentar controlar lo que se difunde en ese ecosistema mediático. Sin embargo, esto reduce la probabilidad de que alguien publique cosas que se consideren potencialmente sesgadas en el futuro.

Las políticas relativas a las cámaras y las transmisiones en vivo varían significativamente entre los estados de la Unión Americana, y muchos, incluido el estado de Utah, otorgan a los jueces una considerable discreción para decidir si permiten o no la presencia de cámaras en las salas judiciales. En términos generales, las cámaras están prohibidas en los tribunales federales. Teneille Brown, profesora de derecho en la Universidad de Utah, explicó: Existe jurisprudencia de la Corte Suprema que establece que los tribunales generalmente deben ser públicos, pero ese no es un derecho absoluto. Agregó que, incluso si se permite el acceso público, eso no equivale automáticamente al derecho a transmitir o grabar dichas sesiones.

Los abogados de Robinson buscan posponer su audiencia preliminar programada para mayo, momento en el cual los fiscales deben presentar pruebas suficientes para demostrar que existe un caso para llevar a juicio. Los fiscales han declarado que se encontró ADN compatible con el de Robinson en el gatillo del rifle, en el casquillo del disparo, en dos cartuchos que no fueron disparados y en una toalla que se utilizó para envolver el rifle. Los abogados defensores, por su parte, señalan que los informes forenses indican que se encontró ADN de varias personas en algunos de estos objetos, lo que, según su análisis, requiere un análisis mucho más complejo y detallado.

Según la información proporcionada por los fiscales, Robinson le envió un mensaje de texto a su pareja sentimental en el que le comunicaba que había atacado a Kirk porque estaba harto de su discurso de odio. Este mensaje de texto es una pieza clave en la narrativa de la fiscalía sobre el motivo del crimen.





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