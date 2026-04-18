Acusaciones de Falsa Detención y Demanda por Difamación: El Caso Sundas Naqvi

Sundas Naqvi, ciudadana estadounidense de origen pakistaní, alega haber sido detenida ilegalmente por ICE durante 43 horas tras un viaje. El sheriff del condado de Dodge la contradice y la demanda por difamación, mientras el DHS confirma un control secundario breve en el aeropuerto O’Hare.

En medio de un clima de intensa aplicación de las leyes de inmigración en una ciudad marcada por dichas políticas, surgió una historia que conmovió a muchos. Sundas Naqvi, una ciudadana estadounidense de origen pakistaní, relató su experiencia al regresar a Estados Unidos tras un viaje de trabajo al extranjero. Según su testimonio, ella y cinco compañeros de viaje fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ) en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago.

Esta situación captó la atención de Kevin Morrison, comisionado del condado de Cook y amigo de la familia. Morrison, en una conferencia de prensa celebrada el 8 de marzo, expresó su preocupación: 'Parece que están intentando encubrir algo. Buscan eludir toda responsabilidad. Y creo que esto es aterrador y preocupante para todos nosotros'.

Para respaldar sus afirmaciones, Morrison presentó lo que parecían ser capturas de pantalla de mapas de ubicación con marca de tiempo del teléfono de Naqvi. Estos mapas la situaban primero en el Centro de Detención de Broadview en Chicago y posteriormente en el centro de detención del condado de Dodge, en Wisconsin.

Naqvi afirmó que fue trasladada a este último lugar antes de ser liberada en la calle, sin ningún medio de transporte, después de una experiencia que describió como terrible y que se extendió por 43 horas. La narrativa inicial, difundida por amigos y familiares de Naqvi, que sugería que había recorrido más de 240 kilómetros bajo custodia federal y prácticamente incomunicada, ya era impactante.

Sin embargo, el caso estaba lejos de haber revelado todos sus detalles, y a lo largo del mes siguiente, nuevas revelaciones desvelarían giros inesperados. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió rápidamente una negación categórica, afirmando que Naqvi no había sido detenida en el aeropuerto.

El sheriff del condado de Dodge, Dale Schmidt, fue aún más lejos, declarando que no solo una parte de la historia de Naqvi era falsa, sino la totalidad de ella. 'Sundas Naqvi no fue detenida por ICE en ningún momento. No fue trasladada al centro de detención de Broadview. No fue trasladada a través de las fronteras estatales al condado de Dodge por las fuerzas del orden… No estuvo bajo la custodia de la Oficina del Sheriff del Condado de Dodge', aseguró Schmidt en su propia conferencia de prensa el 10 de abril.

Según el relato de Schmidt, las dudas sobre la veracidad de la historia de Naqvi surgieron cuando el entonces novio de la joven, al percatarse de la viralización de sus acusaciones de detención por parte de ICE, decidió contactar a las autoridades. Esta comunicación desencadenó una serie de intercambios de mensajes de texto privados y la obtención de videos de vigilancia por parte de la oficina del sheriff, los cuales presentaban una cronología de los hechos completamente diferente a la declarada por Naqvi.

Naqvi, de 28 años, conocida también por los nombres de Sunny y Summer según registros públicos, no enfrenta cargos penales. No obstante, el sheriff Schmidt la acusa de difamación por haber alegado que su oficina la mantuvo detenida ilegalmente. En respuesta, el sheriff ha presentado una demanda contra ella y contra el político que inicialmente hizo pública su historia, buscando una compensación de un millón de dólares por daños y perjuicios. 'Se trata de una acusación grave, y cuando no es cierta, causa un daño real', declaró Schmidt, enfatizando la seriedad de las falsas acusaciones.

El DHS, por su parte, confirma que Naqvi fue objeto de un control secundario en el aeropuerto el 5 de marzo, tras su regreso de un viaje a Turquía, 'en base a controles policiales'. Sin embargo, a partir de este punto, la versión de los hechos proporcionada por el DHS difiere radicalmente del relato de Naqvi. 'Las grabaciones de vigilancia del aeropuerto O’Hare muestran CLARAMENTE que entró en la zona de inspección secundaria a las 10:46 a.m. y salió hacia el área pública a las 11:42 a.m.', comunicó el DHS a través de su cuenta de X seis días después. 'Sus afirmaciones de haber pasado 43 horas bajo custodia del DHS son FALSAS'.

Inicialmente, Morrison reaccionó a esta publicación del DHS, acusándolos de manipulación. 'En lugar de publicar una foto claramente manipulada, pido al DHS que publique todos los vídeos relevantes del aeropuerto O’Hare correspondientes a los días y horas en cuestión', declaró Morrison en un comunicado dirigido al Chicago Sun-Times. El comisionado, quien en ese momento también era candidato al Congreso, sostuvo que los mapas de localización de teléfonos móviles que presentó eran concluyentes.

'Hablé con ella alrededor de la 1:30 p.m. del viernes (6 de marzo), y aproximadamente una hora después, su teléfono empezó a sonar justo detrás de mí en el centro de detención de ICE de Broadview', afirmó Morrison durante su conferencia de prensa frente al mencionado edificio el 8 de marzo.

Siguiendo una solicitud de Morrison, las autoridades locales llevaron a cabo una búsqueda en el edificio de Broadview, un lugar que durante meses ha sido un punto focal de protestas contra ICE y de denuncias de abusos contra detenidos. 'Podemos confirmar que la policía del sheriff buscó a esa persona en el centro de detención de Broadview, pero no estaba allí', declaró un portavoz de la oficina del sheriff del condado de Cook a CNN.

Esta confirmación tampoco logró convencer a la familia de Naqvi. 'Los policías nos mintieron descaradamente', denunció Sarah Afzal, hermana de Naqvi, durante la rueda de prensa. Tanto Afzal como Morrison insisten en que Naqvi les relató que ella y sus acompañantes de viaje, quienes también habrían sido detenidos, fueron posteriormente trasladados al condado de Dodge y puestos en libertad sin cargos, manteniendo así su versión inicial de los hechos.

La controversia subraya la complejidad y las tensiones inherentes a las políticas de inmigración y la aplicación de la ley, donde los relatos individuales a menudo chocan con las versiones oficiales, generando debates públicos y acciones legales. La difusión de esta historia ha puesto de manifiesto las discrepancias entre los testimonios de los implicados y las declaraciones de las agencias gubernamentales y policiales, abriendo un debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos migratorios y de detención en Estados Unidos, especialmente en aeropuertos y centros de detención





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