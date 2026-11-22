La UE y el Reino Unido cierran negociaciones sobre movilidad juvenil, carbono y comercio. Detalles de los compromisos firmados en Bruselas y sus plazos de aplicación.

Bruselas y Londres han dado un paso fundamental este viernes para reconstruir sus relaciones bilaterales tras el Brexit. Durante su segunda cumbre celebrada en la capital belga, las delegaciones de la Unión Europea y el Reino Unido han cerrado oficialmente las negociaciones sobre movilidad juvenil, controles sanitarios en el comercio y derechos de emisión de carbono. Además, ambas partes han establecido un marco general para ampliar su colaboración en materia energética, tecnológica, migratoria y de seguridad.

Avances en Movilidad y Cooperación Educativa

La Unión Europea y el Reino Unido han acordado implementar un futuro programa de movilidad que permitirá el desplazamiento de 100.000 jóvenes de la UE y otros 100.000 de Reino Unido. Durante un período determinado, estos jóvenes podrán trabajar, estudiar, participar en actividades de voluntariado, ejercer como cuidadores au pair o simplemente viajar.

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El primer ministro británico, Andi Burnham, y los líderes europeos han marcado el año 2027 como la fecha objetivo para cerrar los detalles operativos, con la aplicación del acuerdo prevista para, como muy tarde, el año 2028. Este esfuerzo busca normalizar las interacciones transfronterizas.

La cooperación educativa también ha sido un punto central de estos acuerdos, incluyendo un ajuste en las tasas universitarias que deberán abonar los estudiantes europeos en Reino Unido y los británicos en la Unión Europea. Este futuro acuerdo se aplicaría con independencia del procedimiento migratorio utilizado por cada estudiante, aunque los importes específicos aún no se han concretado.

Seguridad, Defensa y Apoyo a Ucrania

Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, y la presidenta de la Comisión Europea han encabezado estas negociaciones junto al primer ministro británico. La seguridad y la defensa europea han tenido un papel destacado en la cumbre, con el compromiso explícito de Bruselas y Londres frente a la invasión rusa de Ucrania.

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Ambas partes han acordado facilitar la participación británica en misiones civiles de seguridad y defensa de la Unión Europea. Asimismo, se ha decidido intensificar la colaboración conjunta contra la flota fantasma rusa, los ciberataques y las amenazas híbridas que destabilizan la región.

No obstante, no se han registrado avances en la incorporación de Reino Unido al programa SAFE europeo de préstamos para defensa. Las negociaciones quedaron bloqueadas anteriormente por discrepancias sobre la aportación económica británica requerida.

Pese a este obstáculo técnico, ambas partes han reafirmado su compromiso de estrechar los vínculos en materia de seguridad. La premisa fundamental que guiará esta cooperación es que la seguridad de Ucrania es la seguridad de Europa, un principio que subyace a todas las decisiones adoptadas.

Economía Verde y Comercio Sanitario

Bruselas y Londres han concluido las negociaciones para establecer un espacio sanitario y fitosanitario común. Este acuerdo permitirá comercializar alimentos de origen animal, plantas y productos vegetales sin los certificados y controles que se exigen actualmente, gracias a la aplicación de determinadas normas comunes.

La previsión oficial es que este acuerdo pueda aplicarse a partir del 1 de marzo de 2028. Esta medida busca reducir las barreras burocráticas y facilitar el flujo de productos agrícolas entre ambos territorios de manera más eficiente.

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El tercer gran entendimiento afecta a los sistemas de comercio de derechos de emisión. La Unión Europea y Reino Unido han acordado conectar sus respectivos mecanismos de carbono, lo que facilitaría la transferencia de derechos.

Esta conexión permitirá evitar la aplicación de determinados ajustes de carbono en frontera a los productos comercializados entre ambos territorios, lo que resultará muy beneficioso para las empresas sujetas a estas obligaciones medioambientales.

Inmigración, Tecnología y Próximos Pasos

La inmigración irregular constituye otro de los asuntos centrales de la nueva agenda bilateral, especialmente por los cruces de embarcaciones a través del canal de la Mancha. Para abordar este desafío, se establecerá un mecanismo permanente de diálogo.

Este marco permitirá coordinar las actuaciones de ambos lados del canal, mejorar la vigilancia fronteriza y colaborar con los países de origen y tránsito de los migrantes. Ambas partes se comprometen a perseguir a las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de migrantes y la trata de seres humanos.

Estas medidas se desarrollarán en el marco del plan de acción europeo para el canal de la Mancha. El plan también contempla iniciativas para combatir las redes criminales y abordar los factores estructurales que impulsan la inmigración irregular.

Finalmente, Londres y Bruselas se han comprometido a seguir negociando una alianza estratégica para coordinar sus actuaciones en ámbitos como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, las tecnologías estratégicas y la protección de los usuarios en internet.