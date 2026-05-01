Acuerdo UE-Mercosur en Vigor: Un Mercado Transatlántico de 22 Billones de Dólares

La Unión Europea y el Mercado Común del Sur han dado un paso histórico al implementar un acuerdo comercial que creará un mercado transatlántico de 22 billones de dólares, abarcando 720 millones de consumidores. Se espera un aumento significativo en las exportaciones y un impulso al crecimiento económico en ambas regiones.

La implementación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercado Común del Sur, un hito trascendental en las relaciones transatlánticas, marca el inicio de una nueva era de cooperación económica y comercial.

Este acuerdo, que establece un mercado combinado de aproximadamente 22 billones de dólares y abarca a 720 millones de consumidores, promete un impulso significativo al comercio bilateral y al crecimiento económico en ambas regiones. Se anticipa que varios países experimentarán un aumento en sus exportaciones, superando el 10% para el año 2038, una vez que el acuerdo se aplique en su totalidad.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha enfatizado la importancia de este logro histórico y la necesidad de redoblar los esfuerzos para asegurar que los ciudadanos y las empresas de la UE y Mercosur puedan beneficiarse de manera inmediata de las oportunidades que ofrece este pacto. La videoconferencia con los líderes de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, presidida por Von der Leyen y António Costa, presidente del Consejo Europeo, simboliza el compromiso conjunto de avanzar en esta nueva fase de colaboración.

El acuerdo comercial tiene el potencial de incrementar el comercio bilateral entre Mercosur y la UE en un 40% a largo plazo. Sin embargo, para España, las perspectivas de crecimiento podrían ser aún más favorables, superando el promedio europeo debido a la relevancia de Mercosur como socio comercial para la economía española, según análisis del Banco de España.

En 2025, España exportó a los países de Mercosur un total de 4.701 millones de euros, representando el 1,2% de sus exportaciones totales. Este acuerdo no solo abre nuevas vías para el comercio de bienes y servicios, sino que también facilita la inversión y la cooperación en diversos sectores.

La presidenta Von der Leyen ha destacado que el acuerdo es una noticia positiva para empresas, consumidores y agricultores, quienes se beneficiarán de nuevas oportunidades de exportación al tiempo que se mantienen protegidos en sectores considerados sensibles. El comisario de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, ha subrayado la prioridad de traducir este acuerdo histórico en resultados tangibles en los próximos meses, en un contexto en el que la UE busca fortalecer su agenda comercial a nivel global.

La aplicación provisional del acuerdo, que comienza este jueves, permitirá la implementación de medidas como la reducción de aranceles, la apertura de mercados y la eliminación de barreras técnicas al comercio. La Comisión Europea ya ha iniciado contactos con empresas europeas, incluyendo a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), para facilitar su acceso a las oportunidades comerciales que se derivan de este acuerdo.

El Parlamento Europeo ha acogido favorablemente la entrada en vigor provisional del acuerdo, considerándolo una oportunidad para fortalecer los lazos económicos y políticos entre la UE y América Latina. Se espera que esta nueva fase permita evaluar el impacto real del acuerdo en el terreno, especialmente en sectores clave como la agricultura, y garantizar condiciones de competencia equitativas.

No obstante, los eurodiputados han recordado que su consentimiento definitivo es necesario para la entrada en vigor completa del acuerdo, un proceso que solo se completará una vez que el Tribunal de Justicia de la UE emita un dictamen sobre su compatibilidad con los tratados de la Unión. Este proceso de ratificación asegura que el acuerdo cumpla con los estándares legales y democráticos de la UE.

El acuerdo representa un paso importante hacia una mayor integración económica y política entre Europa y América Latina, con el potencial de generar beneficios mutuos y promover un desarrollo sostenible en ambas regiones. La colaboración en áreas como la protección del medio ambiente, los derechos laborales y la gobernanza también forman parte integral de este acuerdo, reflejando el compromiso de la UE y Mercosur con valores compartidos





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