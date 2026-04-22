Acuerdo PP-Vox en Aragón: Inmigración y Educación en el centro del pacto

El acuerdo entre PP y Vox para la investidura de Jorge Azcón en Aragón replica medidas de Extremadura en inmigración y añade novedades en educación, como una PAU única y la supresión del Instituto Aragonés del Catalán.

El pacto alcanzado entre el Partido Popular (PP) y Vox para facilitar la investidura de Jorge Azcón como presidente de Aragón presenta notables similitudes con el acuerdo previamente establecido en Extremadura para desbloquear la gobernabilidad.

Ambos documentos otorgan una atención significativa al tema de la inmigración, con contenidos prácticamente idénticos en sus planteamientos. Se destaca la aplicación de la 'prioridad nacional' en el acceso a las ayudas sociales, así como el compromiso del futuro gobierno autonómico con la verificación de la edad de los inmigrantes (destinando 100.000 euros anuales a este fin) y su eventual repatriación en caso de situación irregular.

Esta convergencia de posturas busca evitar la repetición de los conflictos que llevaron a la ruptura de la anterior coalición, específicamente en lo relativo a la acogida de menores migrantes no acompañados. Alejandro Nolasco ha enfatizado que ahora se demostrará la capacidad de evitar lo que antes parecía inevitable.

A estas medidas se suman otras, como la supresión de subvenciones a organizaciones no gubernamentales (ONG) que se considere que fomentan la inmigración irregular, la reducción de recursos y plazas en los centros de acogida, y la prohibición del uso de burkas y niqabs en espacios públicos. Estas acciones reflejan una clara continuidad en la línea política que han seguido los equipos de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal en los últimos tiempos.

Sin embargo, el acuerdo aragonés introduce novedades importantes en el ámbito de la educación. Se proponen medidas tanto a nivel regional como nacional, siendo la implementación de una Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) única para todo el país un ejemplo destacado. A nivel autonómico, el nuevo gobierno impulsará la concertación progresiva del bachillerato, una medida que ha generado un intenso debate y críticas por parte de los partidos de izquierda.

Además, se contempla la inclusión de la Historia del Terrorismo en España como materia obligatoria a partir del curso académico 2027/2028. Un aspecto particularmente controvertido del acuerdo es el apartado dedicado a la lucha contra el 'adoctrinamiento', que busca 'liberar a Aragón de la imposición del catalán'. Para ello, se plantea una reforma de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, con el objetivo de modificar la regulación lingüística en la comunidad autónoma.

Esta iniciativa, de gran impacto en un territorio caracterizado por su diversidad dialectal, se complementa con la supresión del Instituto Aragonés del Catalán, la institución encargada de promover y proteger el uso de esta lengua. La eliminación de un idioma que es utilizado de forma habitual por el 4% de la población aragonesa es un punto en el que Azcón y Vox han mostrado una concordancia constante, a pesar de las críticas que algunos sectores de la derecha dura han dirigido al líder del PP aragonés por su defensa de la libertad de elección lingüística.

La decisión de suprimir el Instituto Aragonés del Catalán y modificar la Ley del Patrimonio Cultural Aragonés ha provocado una fuerte reacción por parte de los partidos de izquierda y de organizaciones defensoras de la lengua catalana, quienes denuncian una vulneración de los derechos lingüísticos de la población catalanoparlante y un ataque a la diversidad cultural de Aragón. Argumentan que la medida supone un retroceso en las políticas de promoción y protección de las lenguas minoritarias y que atenta contra el derecho de los ciudadanos a utilizar su lengua materna en el ámbito público y educativo.

Por su parte, el PP y Vox defienden su postura argumentando que buscan garantizar la unidad de la lengua española y evitar la imposición de otras lenguas en la administración y la educación. Subrayan que la medida responde a una demanda de una parte importante de la sociedad aragonesa que considera que el catalán ha sido privilegiado en detrimento del español.

El acuerdo también incluye compromisos en otras áreas, como la sanidad, la economía y la agricultura, pero sin duda, las medidas relacionadas con la inmigración y la lengua catalana son las que han generado mayor controversia y debate público. La investidura de Jorge Azcón como presidente de Aragón, facilitada por el apoyo de Vox, marca un nuevo rumbo político en la comunidad autónoma, caracterizado por una mayor firmeza en las políticas de inmigración y una apuesta por la defensa de la identidad cultural española





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