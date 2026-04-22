Acuerdo Paramount-Warner Bros. Discovery: Accionistas Deciden el Futuro de los Medios

Los accionistas de Warner Bros. Discovery votarán este jueves sobre la oferta de 110.000 millones de dólares de Paramount, un acuerdo que podría redefinir el panorama mediático y generar controversia en Hollywood por sus posibles implicaciones para creadores y consumidores.

La posible adquisición de Warner Bros. Discovery , matriz de CNN, por parte de Paramount se encuentra en un momento crucial. Este jueves se celebrará una reunión especial de accionistas de Warner para votar sobre la oferta de 110.000 millones de dólares.

El consejo de administración y asesores de voto recomiendan la aprobación, lo que allanaría el camino para que Paramount controle a su competidor. Para los accionistas, la oferta de 31 dólares por acción representa una mejora significativa respecto a los 8 dólares por acción de hace un año.

Sin embargo, la ambición del CEO de Paramount, David Ellison, de fusionar las dos compañías genera controversia y preocupación en Hollywood y más allá. Una carta abierta firmada por miles de profesionales del entretenimiento expresa el temor de que una mayor consolidación perjudique a creadores y consumidores, instando a la intervención de los reguladores antimonopolio. Varios fiscales generales estatales demócratas ya están investigando el impacto del acuerdo en el mercado mediático.

A pesar de la oposición, los ejecutivos de Paramount confían en obtener las aprobaciones regulatorias necesarias en los próximos meses, respaldados por una cláusula que incrementa el precio de la acción si la operación no se completa antes del 30 de septiembre. Ellison ha declarado su intención de crear una empresa líder en medios y entretenimiento que fomente la competencia, apoye a la comunidad creativa y ofrezca contenido atractivo a nivel global, invirtiendo en contenido de calidad y talento.

Paramount superó a Netflix en la puja por Warner Bros. Discovery a finales de febrero, después de que Netflix decidiera no contraofertar. El CEO de Netflix, Ted Sarandos, calificó la oferta de Paramount como 'irracional', argumentando que no estaban dispuestos a pagar en exceso por los activos de Warner Bros. , incluyendo HBO Max.

Esta adquisición consolidaría a Ellison, hijo del multimillonario Larry Ellison, como una figura poderosa en la industria mediática, tras haber tomado el control de Paramount el año pasado a través de la fusión con Skydance Media. Desde entonces, ha intentado adquirir Warner Bros. Discovery, encontrando resistencia hasta que el precio de la acción superó los 30 dólares. Los ejecutivos de ambas compañías han comenzado a planificar la integración, aunque operan por separado por el momento.

Paramount defiende que el acuerdo fortalecerá la elección del consumidor y la competencia, creando más oportunidades para creadores y audiencias. Ellison ha prometido estrenar al menos 30 nuevas películas al año en cines, pero la fusión estará fuertemente endeudada, lo que podría llevar a despidos masivos para reducir costos.

Además de la votación de los accionistas, Ellison asistirá a una cena en Washington en honor a la Casa Blanca y a los corresponsales de CBS, un evento que ha generado críticas y planeadas protestas por parte de opositores a la fusión, quienes ven una conexión entre la cena y la revisión regulatoria del acuerdo





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