Acuerdo marco entre EE.UU. e Irán preserva la apertura del estrecho de Ormuz, pero el tráfico marítimo sigue restringido

Tras un pacto entre Estados Unidos, Israel y el régimen iraní, el estrecho de Ormuz permanecerá abierto, aunque el flujo de buques seguirá siendo bajo y los impactos económicos del conflicto persisten.

Mas de tres meses tras el inicio de la guerra que Estados Unidos e Israel han provocado contra Irán, las partes envueltas han llegado a un acuerdo marco destinado a poner fin de manera durable a las hostilidades.

El riesgo de pérdida de rutas críticas de suministro internacional, en especial el estrecho de Ormuz, ha tenido un impacto inmediato en los precios globales del petróleo y en los costes de energía a nivel mundial. Tras la firma del pacto, el presidente de los Estados Unidos ha manifestado que el estrecho volverá a la apertura comercial, lo que ha sido recibido con optimismo por operadores de la industria petrolera y las compañías navieras.

Sin embargo, datos de seguimiento marino revelan que el flujo de buques sigue siendo escaso, con solo dos barcos registrados a través de la vía navegable desde la última semana. El estrecho había permanecido cerrado a la mayoría del tráfico desde finales de febrero, con la excepción de una reducida flota autorizada por Irán.

El cierre ha provocado una acumulación de embarcaciones varadas en el Golfo de Omán y un aumento del riesgo de minas marinas y de ataques con drones, lo que ha generado inseguridad para las tripulaciones y ha obstaculizado el paso seguro. El impacto económico del conflicto, que motivó el aplazamiento de los costes de transporte de petróleo, gas natural licuado y otros productos, se ha traducido en un aumento de los precios del crudo Brent, que alcanzó máximos de aproximadamente ciento veinte dólares por barril durante la escalada de tensiones, frente a un nivel cercano a setenta dólares antes del conflicto.

Los expertos en economía maritima y energética subrayan que, aun con la apertura formal del estrecho, el regreso a los niveles de tráfico previos a la guerra requiere tiempo. La reanudación plena de las operaciones de producción y refinación, así como el restablecimiento de seguros para los buques que atraviesan la zona, son factores determinantes que aún no están garantizados.

Las principales empresas navieras del mundo, como Maersk y Hapag-Lloyd, han reconocido que todavía hay incertidumbre respecto a cómo el acuerdo influirá en sus operaciones y logísticas a largo plazo. En el corto plazo, las compañías miembros de la industria del transporte no planean cambiar sustancialmente sus rutas y operaciones en la región. Ante la apariencia de un acuerdo de corta duración, las voces de analistas políticos destacan la necesidad de una solución política sostenible y duradera.

Mientras los mercados de energía se mantienen volátiles, se aproxima la perspectiva de que el estrecho de Ormuz se abra durante un periodo inicialmente limitado, con la posibilidad de que las autoridades iraníes introduzcan un sistema de peaje u otras restricciones una vez concluido el periodo inicial. A pesar de la esperanza de una paz plena, los expertos se mantienen cautelosos respecto a la viabilidad de un acuerdo de paz definitivo.

No obstante, la exposición de las empresas de transporte a riesgos claros y la presión regulatoria quizá impulsarán la organización de nuevos protocolos de seguridad colectiva y gobierno de la zona. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue observando de cerca los desarrollos de la región, con la intención de anticipar futuros ajustes en la dinámica energética mundial y las rutas de comercio marítimo





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