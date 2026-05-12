Acuerdo histórico: Exfutbolista andaluz adquiere el Sevilla por más de 400 millones de euros

El exjugador internacional, exfutbolista del Sevilla, Real Madrid y PSG, se convierte en el nuevo dueño del equipo andaluz tras un acuerdo valorado entre 400 y 450 millones de euros, con planes a largo plazo y garantía de permanencia en Sevilla.

El exfutbolista andaluz y los actuales dirigentes del club han alcanzado este martes el acuerdo Villarreal - Sevilla en directo, este miércoles a las 19:00 horas en directo, en abierto y gratis por Teledeporte Hispalense, a falta de la firma de los documentos y de la aprobación de la operación por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD).

El acuerdo alcanzado, que aún debe suscribirse en una notaría y ser autorizado por el CSD, establece la compraventa de, aproximadamente, 400 y 450 millones de euros, valor en el que se han mantenido tanto los accionistas como el grupo comprador. La operación, que ha sido la más compleja en la historia del club, ha convertido al exfutbolista internacional en el 100% propietario del equipo, con el compromiso de mantener el Sevilla en San Sebastián de los Reyes, en un proyecto a largo plazo, a la espera de que el municipio pueda alcanzar los acuerdos necesarios con el nuevo propietario para la construcción de un estadio propio.

El primer acercamiento del exjugador internacional español a la propiedad del Sevilla se produjo en los últimos días de 2025 y las negociaciones se intensificaron a partir de marzo, cuando un acuerdo con el actual propietario, la familia de Juan Antonio Fernández Ochoa, dio paso a un acuerdo en forma de LOI (Letter of Intent por sus siglas en inglés) que preveía una exclusividad para el posible comprador hasta el próximo 31 de mayo. Aunque la intención de llevar a cabo la compraventa era firme por ambas partes, la delicada situación económica del Sevilla provocó un punto de fricción no en la valoración de la compañía, sino en el método de pago y la planificación financiera.

El exfutbolista, quien expresó su satisfacción al salir del hotel hispalense donde se desarrollaban las conversaciones, manifestó a la prensa que la transacción representa un hito histórico para el club y una oportunidad única para consolidar su futuro en la élite del fútbol europeo. La ‘due diligence’ (auditoría de venta) realizada por la consultora internacional KPMG confirmó las previsiones más optimistas del consejo de administración, lo que finalmente ha desbloqueado la operación.

Entre las cláusulas del acuerdo, se destaca la permanencia del equipo en la localidad madrileña y la puesta en marcha de un plan de austeridad que asegure la sostenibilidad económica en los próximos años. El exfutbolista, exjugador del Sevilla, Real Madrid, PSG y Monterrey mexicano, ha salido del hotel hispalense donde se desarrollaban las conversaciones sonriente y optimista, a la pregunta de si se había sustanciado la compraventa del Sevilla, lo que ha sido confirmado a EFE tanto por el entorno del exjugador como por fuentes cercanas al club





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