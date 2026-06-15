Acuerdo histórico entre EE.UU. e Irán: alto el fuego de 60 días y reapertura del Estrecho de Ormuz

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán extiende el alto el fuego 60 días, reabre el Estrecho de Ormuz e inicia negociaciones nucleares, con el objetivo de aliviar la crisis energética y sentar las bases para la paz regional.

El acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán representa un hito diplomático que busca desescalar las tensiones en Oriente Medio y aliviar la crisis energética global.

Según los términos del memorando, el alto el fuego se extenderá por 60 días, durante los cuales se reabrirá el Estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el transporte de petróleo. Este paso es fundamental para restablecer el flujo energético, que se había visto interrumpido desde finales de febrero, provocando un aumento significativo en los precios mundiales de la energía.

La reapertura permitirá que los buques transiten sin temor a ataques, aunque se requerirá un período de adaptación para garantizar la seguridad. El presidente estadounidense Donald Trump confirmó que las minas serán retiradas y que no se cobrarán peajes durante la tregua, mientras que el bloqueo naval impuesto a los puertos iraníes será levantado. Este acuerdo es el resultado de una intensa semana de mediación regional, en medio de enfrentamientos que amenazaban con desencadenar un conflicto abierto.

La reapertura del Estrecho de Ormuz no será inmediata debido a los riesgos de seguridad. Aunque ambas partes han acordado cesar las hostilidades, persiste la desconfianza. Irán se compromete a detener los ataques contra buques que transiten por el estrecho, y Estados Unidos cesará sus ataques contra objetivos iraníes en la costa.

Sin embargo, las navieras probablemente esperarán a que se verifique la desminación y la estabilidad antes de reanudar sus operaciones con normalidad. Este proceso podría retrasar la normalización del tráfico marítimo, pero se espera que el flujo petrolero se restablezca gradualmente, beneficiando a la economía mundial. En el frente nuclear, Irán reafirmará su compromiso de no adquirir ni desarrollar armas nucleares.

Ambas partes iniciarán conversaciones para establecer un mecanismo de verificación bajo la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Actualmente, Irán posee una reserva de uranio enriquecido cercana a los 440 kilogramos, nivel suficiente para la fabricación de armas nucleares, por lo que el acuerdo busca limitar este programa.

A cambio, Irán recibirá una exención para vender petróleo durante los 60 días de tregua, y las sanciones, incluido el congelamiento de activos iraníes en el extranjero, se levantarán de forma gradual, supeditado al progreso de las negociaciones nucleares. Estados Unidos califica este enfoque como basado en resultados, donde la confianza se construye paulatinamente. El pacto también tiene implicaciones regionales. Exige el cese de hostilidades en toda la zona, incluido el conflicto entre Israel y Hezbolá.

Aunque Israel no firma el acuerdo, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha mantenido conversaciones con Trump. No obstante, un reciente ataque israelí contra los suburbios de Beirut evidencia la fragilidad del alto el fuego. Un alto funcionario estadounidense señaló que ambas partes retienen su derecho a la legítima defensa, y si Irán incumple, Israel podría responder. La comunidad internacional observa con cautela, esperando que la diplomacia prevalezca sobre la confrontación





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