El presidente estadounidense Donald Trump anunció ayer que el acuerdo de paz con Irán está completo y que el bloqueo naval llegará a su fin. Según Trump, Estados Unidos levantará el bloqueo naval a los puertos iraníes y que el estrecho de Ormuz se reabrirá tras la firma del acuerdo.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció ayer que el acuerdo de paz con Irán está completo y que el bloqueo naval llegará a su fin.

Según Trump, Estados Unidos levantará el bloqueo naval a los puertos iraníes y que el estrecho de Ormuz se reabrirá tras la firma del acuerdo. El texto completo aún no se ha publicado. Trump estará en Francia para la cumbre del G7, donde se espera que la guerra sea el tema central. Estados Unidos e Irán han ofrecido del sur del Líbano, a pesar de que Irán ha declarado que el acuerdo incluye el fin del conflicto en la región.

Antes de que se anunciara el acuerdo, las fuerzas israelíes habían criticado el acuerdo en más de tres meses después de que Estados Unidos e Irán anunciaran que habían llegado a un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz. A pesar de que el acuerdo ha sido bien recibido por muchos países, incluidos China, Turquía, Francia, Japón y el Reino Unido, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aún no se ha pronunciado públicamente sobre el acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Una fuente israelí declaró a CNN que el acuerdo es un paso importante para restablecer la seguridad en el estrecho de Ormuz, pero que el período de negociación de 60 días posterior a la firma dependerá del desminado del estrecho de Ormuz, la legalidad y la aplicación de las exenciones de sanciones, el destino de los activos iraníes congelados, la supervisión y restricción del programa nuclear de Irán en cooperación con el organismo de control atómico de la ONU, los límites al enriquecimiento de uranio y la extracción de uranio altamente enriquecido enterrado en suelo iraní.

El jefe de la Organización Marítima Internacional (OMI) declaró el lunes que el acuerdo entre Irán y Estados Unidos para poner fin a las hostilidades y reabrir el estrecho de Ormuz es un paso importante para restablecer la seguridad en este corredor marítimo vital para los marineros y los buques. Arsenio Domínguez, secretario general de la OMI, declaró que el acuerdo permitirá a la organización 'avanzar en su plan para evacuar a los miles de marineros varados en la zona'.

Afirmó que el 'coraje y la resiliencia' de los marineros varados y sus familias 'merecen el máximo reconocimiento'. La OMI afirmó haber verificado al menos 46 ataques contra buques internacionales en el estrecho de Ormuz y sus alrededores desde que comenzó el conflicto el 28 de febrero de 2026.

Si todo sale según lo previsto y Estados Unidos e Irán firman el viernes un acuerdo destinado a poner fin a las hostilidades, los negociadores de los dos acérrimos rivales se enfrentarán a la compleja tarea de desentrañar medio siglo de problemas profundamente arraigados en un contexto de sospecha, hostilidad y pérdida de confianza, todo ello en 60 días. Es probable que este plazo de dos meses deba prorrogarse.

Los asuntos siguen siendo sumamente complejos y podrían requerir especialistas con profundos conocimientos técnicos en estrategia militar, derecho internacional, sanciones económicas y tecnología nuclear. Los negociadores deberán llegar a acuerdos sobre el desminado del estrecho de Ormuz, la legalidad y la aplicación de las exenciones de sanciones, el destino de los activos iraníes congelados, la supervisión y restricción del programa nuclear de Irán en cooperación con el organismo de control atómico de la ONU, los límites al enriquecimiento de uranio y la extracción de uranio altamente enriquecido enterrado en suelo iraní.

Más allá de los mediadores regionales, que han demostrado ser idóneos para negociar acuerdos de paz, Washington y Teherán también podrían necesitar dejar de lado sus diferencias con otras grandes potencias como las naciones europeas, China y Rusia, para utilizar su experiencia especializada y las capacidades técnicas necesarias para resolver estos problemas. Todo esto debe desarrollarse en un contexto de feroz presión contraria al acuerdo por parte de aliados clave como Israel, facciones de línea dura en Irán e incluso críticos en Washington.

Y a diferencia del acuerdo nuclear de 2015, que requirió casi dos años de meticulosas negociaciones por parte de la administración Obama y otras cinco grandes potencias (respaldadas por equipos de expertos nucleares y analistas de Irán), esta vez se cierne la sombra de una guerra devastadora, una guerra que se cobró la vida del líder más venerado de Irán, el ayatolá Ali Jamenei





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