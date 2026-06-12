Actores, directores y dramaturgos de 'Los estunmen' en los Teatros del Canal de Madrid

Los actores, directores y dramaturgos Marcel Borràs y Nao Albet, que han agitado el panorama teatral español como pocos, representan en los Teatros del Canal de Madrid 'Los estunmen', su primera ópera. Han trabajado en obras como 'Democracia', 'Mammon', 'Atraco, paliza y muerte en Agbanäspach' y 'Tot és perfecte', una obra de Joâo César que dirigió Roger Bernat en el Teatre Lliure.

Los actores, directores y dramaturgos que han agitado el panorama teatral español como pocos representan en los Teatro s del Canal de Madrid 'Los estunmen', su primera ópera–o Marcel Borràs y Nao Albet, que tanto monta...

– han agitado como pocos el panorama teatral español en las últimas dos décadas con trabajos como 'Democracia', 'Mammon', 'Atraco, paliza y muerte en Agbanäspach' ocuando interpretaban 'Tot és perfecte', una obra de Joâo César que dirigió Roger Bernat en el Teatre Lliure. Tenían apenas quince años, y aquel montaje fue 'el comienzo de una gran amistad' con la que incluso jugaron al despiste en su anterior espectáculo, titulado simplemente, con música de Fernando Velázquez, que se estrenó en abril en el Lliure barcelonés y se presentó hace unos días en los Teatros del Canal madrileños.

«La idea fue de Joan Matabosch, el director artístico del Teatro Real –recuerda Nao Albet–. Conocía nuestro teatro y un día nos dijo: 'Chicos, creo que tenéis potencial para hacer una, un maravilloso compositor del que nos enamoramos a primera vista. Cuando empezamos a escuchar sus obras y sus bandas sonoras vimos que tenía mucho sentido para lo que nosotros estábamos teniendo en la cabeza»





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