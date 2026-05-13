Activistas propalestinos expulsados de Eurovisión por protestar en Israel's actuación

Activistas propalestinos han sido expulsados de la primera semifinal del Festival de la Canción de Eurovisión, celebrado en Viena, Austria, por protestar la actuación de Israel y la guerra en Gaza. Tres personas han sido sacadas de la sala en medio de gritos en alusión a las operaciones militares de Israel en la Franja y otra ha gritado 'Stop the Genocide' al comienzo de la canción 'Michelle' del representante israelí Noam Bettan.

Activistas propalestinos han sido expulsados de la primera semifinal del Festival de la Canción de Eurovisión , celebrado en Viena, Austria, por protestar la actuación de Israel y la guerra en Gaza .

Tres personas, una con el lema 'Palestina libre' pintado en su espalda, han sido sacadas de la sala en medio de gritos y, según la propia emisora, interrumpieron la actuación del representante israelí Noam Bettan con gritos 'Stop the Genocide'. España, Irlanda y Países Bajos no acuden este año al certamen por la participación de Israel y la guerra en Gaza.

Bettan ha pasado sin problemas a la ronda final del sábado con su balada 'Michelle' en francés, hebreo e inglés.





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