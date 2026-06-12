Activistas climáticos absueltos y con multa por daños al patrimonio histórico en el Congreso

La jueza considera que hubo un delito de daños al patrimonio histórico, pero impone una pena muy inferior a la solicitada por la Fiscalía. Cinco de los acusados son absueltos y los otros cuatro reciben una pena de 12 meses de multa a razón de cuatro euros diarios.

Los activistas climáticos acusados de un delito contra el patrimonio histórico por arrojar pintura al edificio del Congreso de los Diputados en marzo de 2023 han evitado la cárcel que les pedía el fiscal.

De hecho, cinco de los acusados han sido absueltos y los otros cuatros han recibido una pena de 12 meses de multa a razón de cuatro euros diarios, según recoge la sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es El fiscal pidió para los nueve sin distinción 21 meses de cárcel a modo de escarmiento: para que ‘no se vuelva’ a repetir, dijo en la vista oral. Sin embargo, cinco de los procesados ni siquiera habían lanzado la pintura al agua sobre la fachada por lo que la jueza los ha librado de toda responsabilidad.

Los cuatro activistas que reconocieron haber lanzado la pintura deberán además indemnizar al Congreso con unos 5.000 euros a repartir entre ellos. Los nueve ya habían aportado de forma preventiva y solidaria un cantidad para cubrir los gastos de limpieza del edificio





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Activistas Climáticos Daños Al Patrimonio Histórico Congreso De Los Diputados Fiscalía Juce

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fiscal General y Teniente Fiscal mantuvieron reuniones en Fiscalía General sin documentarDos fiscales, el Fiscal General y un teniente fiscal, mantuvieron reuniones en la Fiscalía General sin documentar las mismas. La Fiscalía Anticorrupción no fue informada en ningún momento de estas reuniones, pese a que la trama corrupta, liderada por el ex secretario de Organización del PSOEAlejandro Luzón, pretendía boicotear las causas de corrupción que afectan al PSOE, al Gobierno y a la familia del presidente del Gobierno.

Read more »

Esteban Sánchez 'intentará' establecer diferencias entre 'Kitchen' y 'comando Leire' en comparecencia ante el CongresoUn boletín de Esther Palomera exclusivo para socias y socios, donde se describe que Sánchez 'intentará' establecer las diferencias entre 'Kitchen' y 'comando Leire' en su comparecencia ante el Congreso, y se hace referencia a la investigación sobre las reuniones de su 'número dos' con Leire Díez.

Read more »

Supremo rechaza indulto a ex fiscal general García Ortiz por revelación de secretosEl Tribunal Supremo ha rechazado la solicitud de indulto del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de su condena por revelación de secretos. El tribunal considera que no hay razones de justicia, equidad o utilidad pública para concederle el indulto por parte del Gobierno.

Read more »

El Supremo se opone a indultar al ex fiscal general condenado por revelación de secretosEl ex Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortíz, en una imagen de febrero de 2026

Read more »