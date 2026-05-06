Activista español-palestino inicia huelga seca en Israel en protesta por su detención ilegal

Saif Abukeshek, detenido en aguas internacionales durante la misión de la Flotilla Global Sumud hacia Gaza, ha dejado de beber agua como medida extrema contra su encarcelamiento y los cargos penales imputados por el gobierno israelí.

El panorama de los derechos humanos en el contexto del conflicto palestino-israelí ha sumado un nuevo y alarmante capítulo con la situación de Saif Abukeshek .

Este activista de nacionalidad español-palestina, quien formaba parte de la Flotilla Global Sumud con el objetivo humanitario de romper el bloqueo impuesto sobre la Franja de Gaza, ha tomado una decisión extrema para denunciar su situación jurídica. Desde este miércoles, Abukeshek ha iniciado una huelga seca, lo que implica que ha dejado de ingerir no solo alimentos, sino también agua, elevando drásticamente el riesgo para su salud física.

Esta medida se suma a una huelga de hambre que ya mantenía desde finales de abril, junto a su compañero de detención, el ciudadano brasileño Thiago Ávila. La desesperación del activista refleja la gravedad de una detención que sus defensores califican de secuestro, dado que ocurrió en aguas internacionales, lejos de la jurisdicción territorial israelí. La batalla legal se ha trasladado a los tribunales de Bersheeba, donde Abukeshek y Ávila comparecieron recientemente para apelar la prórroga de su detención policial.

El equipo legal, representado por la organización Adalah y el abogado Moatasem Zidan, ha sido enfático al señalar que la detención es flagrantemente ilegal. Según los argumentos presentados, la operación llevada a cabo por las fuerzas israelíes contraviene los principios fundamentales del derecho internacional y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

El punto crítico reside en que los activistas fueron capturados a bordo de un buque que navegaba bajo bandera italiana, lo que, según la normativa internacional, sitúa la jurisdicción del incidente bajo la autoridad de Italia. El gobierno italiano, de hecho, ya ha manifestado su condena formal hacia la acción de Israel, considerándola una violación de la soberanía marítima.

A pesar de estas evidencias, el juez israelí rechazó el recurso de apelación, alegando que el Estado posee la potestad de realizar tales detenciones, aunque sorprendentemente no proporcionó las bases legales detalladas que sustenten dicha afirmación. Lo que hace que este caso sea particularmente peligroso, según Moatasem Zidan, es el precedente que sienta.

Si se valida que Israel puede detener a personas en aguas internacionales sin seguir los procesos de extradición formal, se estaría otorgando una suerte de cheque en blanco para que las autoridades israelíes actúen fuera de sus fronteras contra cualquier individuo que consideren una amenaza o un opositor. Además, existe un cambio drástico en la estrategia procesal de Israel.

En expediciones anteriores de flotillas hacia Gaza, los activistas solían ser procesados mediante procedimientos administrativos rápidos que culminaban en su expulsión inmediata del territorio. Sin embargo, en esta ocasión, Abukeshek y Ávila están siendo investigados por el Shin Bet, el servicio de inteligencia interna israelí, enfrentando cargos penales graves que incluyen acusaciones de terrorismo. Este giro hacia la criminalización de la ayuda humanitaria marca un punto de inflexión preocupante en el trato a los activistas internacionales.

Actualmente, los dos retenidos se encuentran en una localidad costera llamada Ashkelón, en el sur de Israel. Mientras la salud de Abukeshek se deteriora rápidamente debido a la privación de agua, la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos observan con preocupación el próximo paso judicial.

El domingo 10 de mayo, deberán comparecer nuevamente ante un juez en Ashkelón, quien tendrá la responsabilidad de decidir si se prolonga nuevamente la detención o si se concede la libertad a los activistas. La presión sobre el sistema judicial israelí aumenta a medida que el tiempo pasa, ya que la huelga seca es una de las formas de protesta más letales y urgentes, poniendo la vida del ciudadano español-palestino en un hilo mientras espera que se reconozca la ilegalidad de su captura en alta mar





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