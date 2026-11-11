ACS registra un beneficio neto récord de 789 millones impulsado por centros de datos

El grupo ACS cierra los primeros nueve meses con un aumento del 20,5% en beneficios hasta los 789 millones, liderado por la filial Turner y el auge de infraestructuras tecnológicas.

El Grupo ACS ha anunciado resultados financieros extraordinarios para los primeros nueve meses del año, registrando un beneficio neto de 789 millones de euros. Esta cifra representa un incremento significativo del 20,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior, consolidando la solidez económica de la constructora global.

Crecimiento financiero y márgenes operativos

La entidad reportó un beneficio ordinario de explotación (EBIT) que alcanzó los 1.807 millones de euros, lo que supone un aumento del 20,7% respecto al ejercicio previo. Si se ajustan los efectos de las fluctuaciones cambiarias, esta mejora asciende al 21,2%, demostrando una gestión eficiente frente a la volatilidad del mercado internacional.

Also read Dragados de ACS adquiere Voltan para reforzar capacidades energéticas

El beneficio bruto de explotación, conocido como EBITDA, se situó en los 2.506 millones de euros. Este indicador clave, fundamental para evaluar la rentabilidad operativa, creció un 13% interanual. La expansión de estos márgenes refleja la capacidad del grupo para optimizar costes y mejorar la eficiencia en sus operaciones principales.

Turner lidera la expansión estratégica

La filial estadounidense Turner ha sido el motor principal detrás de este desempeño excepcional, elevando su EBITDA un 41% hasta alcanzar los 905 millones de euros. Las ventas de esta división crecieron un 23%, contribuyendo decisivamente al resultado consolidado del grupo durante el trimestre.

Advertisement

Este éxito se sustenta en una estrategia integral que combina capacidades avanzadas de cadena de suministro, modularización y un aumento de las capacidades de ejecución propia. La unidad ha modernizado instalaciones críticas, como las de Bechtel en Pensilvania, reforzando su posición en el mercado norteamericano.

Récord histórico en la cartera de proyectos

A cierre de septiembre, la cartera de proyectos de ACS alcanzó un nivel sin precedentes de 110.994 millones de euros. Este volumen equivale a más de dos años de ventas actuales y ofrece una visibilidad clara de los ingresos futuros, facilitando la planificación financiera a largo plazo.

El crecimiento de esta cartera responde a un volumen de adjudicaciones registrado en el ejercicio que superó los 56.228 millones de euros. Este dato indica un ratio de pedidos sobre facturación muy sólido, asegurando el respaldo necesario para la generación de ingresos en los próximos ejercicios.

Impulso de los centros de datos y nuevos mercados

Los centros de datos han emergido como la principal fuente de adjudicaciones para Turner y Cimic, incrementando la cartera del grupo cerca de 26.000 millones de euros. Este segmento experimentó un crecimiento interanual del 94%, impulsado por la demanda de infraestructuras de nueva generación.

Advertisement

Además, la diversificación del grupo favorece el crecimiento en otros mercados estratégicos de alto rendimiento. Sectores como Energía, Agua e Industria, incluyendo nuclear, Minerales Críticos y Defensa, han visto crecer su cartera conjunta un 67,5%, reduciendo la dependencia exclusiva de los mercados tradicionales.