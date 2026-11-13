ACS refuerza su presencia en EE.UU. con la construcción de la sede de AT&T y Oracle

ACS impulsa su filial Turner en EE.UU. con proyectos clave para AT&T y Oracle, duplicando ingresos y expandiendo su liderazgo en infraestructura tecnológica.

El grupo constructor multinacional ACS ha intensificado su posición en el mercado de Estados Unidos mediante la ejecución de dos de los proyectos corporativos más significativos del sector tecnológico: el nuevo campus global de AT&T y las instalaciones de Oracle. A través de su filial estadounidense Turner, la empresa está liderando la construcción de sedes que representan inversiones millonarias y consolidan la estrategia de expansión industrial de ACS en Norteamérica.

La nueva sede global de AT&T en Texas

Turner figura como uno de los contratistas generales de la nueva sede global de AT&T, un proyecto de inversión que ronda los 1.300 millones de dólares, equivalentes a 1.180 millones de euros. Las obras comenzaron esta misma semana en las proximidades de Dallas-Fort Worth, en Texas, con el objetivo de crear un campus que albergue a aproximadamente 10.000 empleados.

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El desarrollo transformará una parcela de 22 hectáreas en Legacy Drive, previamente ocupada por el campus de Electronic Data Systems. La construcción incluirá siete edificios de oficinas, tres estacionamientos, una torre de comunicaciones y otras instalaciones complementarias, alcanzando una superficie total de 204.000 metros cuadrados. Este complejo sustituirá a la actual Whitacre Tower en el centro de Dallas, alineándose con la estrategia de AT&T de centralizar sus operaciones en una única ubicación.

Expansión de la Cartera de Pedidos y Crecimiento Financiero

La participación en estos mega-proyectos impulsa la aceleración financiera de Turner entre 2023 y 2026. Los ingresos de la filial se han duplicado, pasando de 18.000 millones de dólares a superar los 35.000 millones, con una tasa de crecimiento anual superior al 25%. Paralelamente, la cartera de pedidos ha crecido desde 27.000 millones hasta 55.000 millones de dólares, reflejando una diversificación estratégica hacia sectores de alta tecnología.

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El segmento de inteligencia artificial, tecnología digital y centros de datos concentra el 48 % del total de la cartera. Otros sectores relevantes incluyen la biofarmacia, salud y educación con un 18 %, la edificación general con otro 18 %, deportes y entretenimiento con un 9 %, y aviación con un 4 %. Esta distribución demuestra la capacidad de Turner para capturar oportunidades en industrias de vanguardia.

Consolidación en el Mercado Tecnológico y Salud

Además de AT&T, Turner está involucrada en la construcción de la sede global y el campus mundial de inteligencia artificial de Oracle, ubicados en Nashville, Tennessee. Este proyecto, donde ACS colabora con la constructora local Archer Western perteneciente a Walsh, implica una inversión prevista de 4.500 millones de dólares, equivalentes a 4.000 millones de euros. Estas actividades refuerzan el liderazgo de ACS en la construcción de grandes instalaciones corporativas en Estados Unidos.

Estrategia de Crecimiento y Proyección a 2030

La hoja de ruta estratégica de Turner hasta 2030 establece objetivos ambiciosos para consolidar su posición en el mercado. La compañía proyecta alcanzar ingresos entre 55.000 y 58.000 millones de dólares, un EBITDA entre 2.800 y 2.900 millones de dólares y un beneficio neto de hasta 2.900 millones de dólares. Se espera que el negocio de centros de datos genere ingresos por valor de hasta 30.000 millones de dólares.

La actividad actual de Turner en Texas y Tennessee no solo responde a la demanda inmediata de espacios corporativos de nueva generación, sino que también sienta las bases para su expansión a largo plazo. Al asumir la responsabilidad de infraestructuras críticas para gigantes tecnológicos, ACS valida su capacidad técnica y operativa en un entorno competitivo, asegurando su relevancia en la construcción industrial global durante la próxima década.