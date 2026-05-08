ACS marca la demanda energética, materiales críticos y defensa como vectores de crecimiento para la próxima década

El presidente de ACS, Florentino Pérez, presentó en la Junta General de Accionistas los resultados de 2025 y destacó que la demanda energética, los materiales críticos y la defensa serán los nuevos vectores de crecimiento de la compañía para la próxima década. Además, la empresa anunció una ofensiva en centros de datos, minerales críticos y movilidad con una potencia inversora de 6.000 millones.

El presidente de ACS , Florentino Pérez , ha destacado durante la Junta General de Accionistas celebrada este viernes que la demanda energética, los materiales críticos y la defensa serán los nuevos vectores de crecimiento de la compañía para la próxima década.

En su intervención, Pérez también mencionó que la hoja de ruta de ACS seguirá impulsada por la movilidad sostenible, la digitalización y las infraestructuras sociales. La empresa presentó sus resultados de 2025, donde rozó los 50.000 millones de euros en ventas, elevó su Ebitda un 25% hasta alcanzar 3.070 millones y logró un beneficio neto de 950 millones, un 15% más que en 2024.

Además, la compañía no registró deuda y su flujo de caja superó los 2.100 millones. ACS anunció una ofensiva en centros de datos, minerales críticos y movilidad con una potencia inversora de 6.000 millones.

Pérez destacó que la cartera de pedidos alcanzó un nuevo récord con 93.000 millones de euros, lo que demuestra su posición competitiva y la visibilidad de crecimiento en un entorno donde las infraestructuras de nueva generación serán uno de los grandes motores de inversión en el mundo. Respecto al futuro, el presidente señaló que la expansión de la inteligencia artificial, la mayor electrificación de la economía, la necesidad de reforzar la seguridad de las cadenas de suministro y la transformación de las ciudades están redefiniendo las prioridades de gobiernos, empresas e inversores.

ACS quiere liderar esta transformación con una propuesta integral que incluye desarrollar, financiar, construir y operar activos de infraestructura en el mundo. La etapa actual está marcada por la digitalización, la transición energética, la movilidad sostenible y la necesidad de nuevos modelos de financiación y gestión del riesgo.

Pérez resaltó la trayectoria y transformación de ACS en un líder global de infraestructuras esenciales y de nueva generación, con una sólida fortaleza financiera y una visión de futuro basada en la innovación, la sostenibilidad y el talento. Entre las prioridades de futuro, destacó la demanda de nuevos proyectos relacionados con la movilidad sostenible, la digitalización, las infraestructuras sociales, la demanda energética, los materiales críticos y la defensa, que componen los vectores de crecimiento para la próxima década.

Este crecimiento se abordará con disciplina en la asignación de recursos, gestión rigurosa del riesgo y ejecución eficiente, lo que permitirá seguir invirtiendo y creciendo sin perder de vista la generación de resultados sostenibles, la protección de la generación de caja y la creación de valor a largo plazo para accionistas y la sociedad en general. Pérez concluyó que miran al futuro con la ambición del primer día, pero también con prudencia y la experiencia de cuatro décadas de trabajo bien hecho, asegurando que seguirán actuando con la misma exigencia, responsabilidad y compromiso con la creación de valor para fortalecer a ACS y contribuir al progreso de la sociedad





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