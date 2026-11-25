ACS presenta su plan 2027-2030 con inversión de 4.000 millones y flujo de caja de 11.000 millones. Los analistas recomiendan compra con precio objetivo de 140 euros.

El grupo ACS ha presentado su nuevo plan estratégico hasta 2030, anunciando una inversión sin precedentes de 1.000 millones de euros anuales. Esta cifra refleja un compromiso firme con el desarrollo de proyectos clave, priorizando la ejecución de inversiones ya comprometidas sobre la distribución inmediata de beneficios.

La compañía prevé un flujo de caja operativa neta entre 9.000 y 11.000 millones de euros para el ciclo 2027-2030, lo que multiplica por 1,5 la capacidad generada en el programa anterior. Este colchón financiero permite mantener 6.000 millones para inversiones estratégicas, incluyendo 1.000 millones en la SR400 de Atlanta, 1.000 millones en Abertis y 2.800 millones en centros de datos.

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Política de retribución al accionista

El Consejo de Administración de ACS ha aprobado un dividendo de 4,9 euros por acción para el ejercicio 2030, lo que representa un incremento del 104% frente a los 2,4 euros fijados para 2026. Esta retribución puede complementarse con otros 1.000 millones en acciones en autocartera, superando ampliamente los 2.000 millones prometidos en el plan anterior.

Aunque el dividendo por acción se ha duplicado, la ratio de payout se reduce al 36-44% de la caja entrante, frente al 50-60% del periodo 2024-2026. Este ajuste permite a la compañía liderada por Florentino Pérez y Juan Santamaría financiar su expansión global sin comprometer su solidez financiera.

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Impulso de las divisiones Turner y Defensa

La división Turner registrará un crecimiento notable, pasando de 13 proyectos de más de 1.000 millones en 2024 a 42 proyectos en 2027. Por su parte, la división de Defensa cuenta con una reserva de trabajo de 5.000 millones, con expectativas de mercado de 120.000 millones anuales para disparar la cartera hasta los 11.000 millones.

La subsidiaria Leighton Asia ha adquirido la firma malaya LWE para reforzar su presencia en construcción de alta tecnología. Esta operación refuerza la posición de ACS en sectores como farmacia, semiconductores y sanidad, complementando su cartera de contratos que asciende a 4.000 millones y que busca llegar a 9.000 millones.

Proyecciones financieras y análisis de mercado

El beneficio neto ordinario para 2024 se sitúa en 1.126 millones, superando por primera vez los 1.000 millones anuales. Para 2030, la facturación prevista oscila entre 84.000 y 86.000 millones de euros, con un Ebitda de 5.400 millones y un beneficio neto de 2.200 a 2.400 millones.

Las casas de análisis han reaccionado positivamente, fijando precios objetivos entre 124,5 y 140 euros. El consenso de expertos estima un retorno superior al 46% para la acción, actualmente cotizada alrededor de 85 euros, impulsado por la diversificación de negocios y el fortalecimiento de sus márgenes operativos.