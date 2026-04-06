ACS: La Constructora de Florentino Pérez Triunfa en Estados Unidos y Despega en Bolsa

El éxito de ACS en Estados Unidos impulsado por la construcción de centros de datos y estadios de la NFL, y el reconocimiento de los analistas que anticipan un mayor crecimiento.

El encuentro de fútbol americano celebrado en el estadio Santiago Bernabéu entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders el 16 de noviembre pasado fue para Florentino Pérez , presidente del Real Madrid y de la constructora ACS , mucho más que un simple partido.

Representó la materialización de la ambiciosa apuesta de su empresa por el mercado estadounidense, enfocada en la construcción de grandes estadios para equipos de la NFL, la liga de fútbol americano de gran resonancia, y su posicionamiento como líder en la edificación de centros de datos, una infraestructura vital en el contexto actual del desarrollo de la inteligencia artificial (IA). La estrategia ha sido recompensada por la Bolsa, y las acciones de ACS han duplicado su valor en el último año, con un incremento cercano al 30% en lo que va de 2026, a pesar de la compleja situación geopolítica. Las acciones de ACS alcanzaron un nuevo máximo esta semana, superando por primera vez los 110 euros, y se mantienen estables desde el inicio de la guerra en Irán. Los analistas reconocen el valor de esta posición en Estados Unidos, y diversas firmas de inversión han revisado al alza el potencial de revalorización de la constructora en los últimos días. Los últimos resultados anuales de ACS son impresionantes. La firma registró ingresos de casi 50.000 millones de euros en 2025 y está a punto de entrar en el club de los 1.000 millones de euros anuales de beneficio. ¿Cuál es su principal impulsor? Turner Corporation, la filial en Estados Unidos, que aportó casi el 60% del resultado neto del ejercicio. El año anterior, Turner concretó varios acuerdos para la construcción de centros de procesamiento de datos de gran envergadura para gigantes tecnológicos como Meta (matriz de Facebook, Whatsapp e Instagram), Microsoft y Oracle. Además, firmó contratos para construir estadios de la NFL para los Buffalo Bills, Tennessee Titans y Cleveland Browns. A esto se suman el gran Laboratorio de Salud Pública del Estado de Nueva York (1.700 millones de dólares, aproximadamente 1.465 millones de euros); un nuevo campus hospitalario en Tennessee; y el Battery Park City Resiliency Project al sur de Manhattan, en Nueva York (también 1.700 millones de dólares). \Analistas de Bank of America, en un informe publicado la semana pasada, explican que ACS presenta un perfil particularmente atractivo gracias a su sólida presencia en Estados Unidos, donde Turner —su filial clave— mantiene una posición dominante en infraestructura crítica y, en particular, en centros de datos. Los expertos señalan que la compañía ha transmitido “mensajes constructivos respaldados por la solidez de su negocio de construcción de centros de datos y otros nichos de crecimiento selectivos”. Esta combinación permite a ACS beneficiarse directamente del ciclo de inversión en digitalización y de la creciente complejidad de los proyectos para las grandes tecnológicas, un factor que, según los analistas, reduce la presión competitiva y beneficia a contratistas consolidados como Turner, capaz de ejecutar proyectos de gran escala y alta exigencia. En términos de potencial de revalorización, Bank of America subraya que el mercado no reconoce plenamente el valor de ACS en comparación con sus competidores estadounidenses, a pesar de que el grupo genera alrededor del 62% de su actividad en Estados Unidos, un porcentaje que seguirá aumentando. Los analistas indican explícitamente que “varias compañías comparables cotizadas en Estados Unidos de ACS y Turner cotizan en Bolsa a múltiplos significativamente superiores”, lo que sugiere una valoración relativa injustificada y margen para una convergencia alcista. A esto se suma una política financiera prudente, sin necesidad de incrementar su endeudamiento en el escenario base, y la expectativa de crecimiento del beneficio de Turner en los próximos años, factores que, en conjunto, fundamentan una visión positiva sobre la evolución bursátil de ACS a medio plazo.\La perspectiva de los expertos de Bank of America no es aislada. En las últimas dos semanas, en medio de la agitación en los mercados debido a la guerra en Irán, firmas como la suiza UBS, la francesa BNP Paribas y las británicas Bernstein y Barclays han emitido informes recomendando la compra o sobreponderación de las acciones de ACS en las carteras. De las 21 entidades que siguen la evolución del valor, solo tres recomiendan venderlo o infraponderarlo. ACS se ha convertido en una de las empresas más destacadas en los mercados en los últimos tiempos, siendo uno de los pocos valores del Ibex 35 que ha logrado cerrar en positivo tras cinco semanas de guerra en Oriente Próximo. El miércoles registró un aumento de casi el 6%. Uno de los factores más valorados es cómo los directivos de la constructora, liderados por Florentino Pérez, han logrado transformar la compañía, dejando atrás el negocio de las concesiones —que antes tenía un peso significativo— y posicionándose en el nuevo ámbito de la construcción de centros de datos y estadios de fútbol americano





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