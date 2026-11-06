ACS evalúa OPA sobre Hochtief y posible salida a bolsa de Turner

El grupo español ACS analiza una oferta pública sobre su filial Hochtief y valora la cotización en Nueva York de Turner, ampliando su presencia en EE.UU.

El grupo constructor español ACS ha iniciado negociaciones para explorar opciones estratégicas con su filial alemana Hochtief, incluyendo la posibilidad de realizar una oferta pública de adquisición total. Según han confirmado fuentes cercanas a las conversaciones, la presidencia de ACS, encabezada por Florentino Pérez, está considerando un movimiento que consolidaría aún más su control sobre la empresa, dado que ya posee más del 75% del capital de Hochtief. Este desarrollo marca un punto de inflexión importante en la estructura corporativa del grupo, que busca optimizar sus activos globales.

Mecanismo de la OPA y Control Accionarial

Florentino Pérez, quien también ejerce como presidente del Real Madrid, mantiene una posición accionarial significativa en la matriz, poseyendo el 15% del capital de ACS. Esta doble influencia en ambas compañías facilita la toma de decisiones rápidas y estratégicas en un entorno de alta volatilidad financiera. La potencial oferta pública de adquisición (OPA) se enmarca dentro de un análisis más amplio sobre cómo maximizar el valor de los activos europeos en los mercados globales, buscando aprovechar las valoraciones favorables que ofrecen las bolsas estadounidenses.

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Reacciones del Mercado y Datos Financieros

El anuncio de estas posibles negociaciones ha provocado una reacción inmediata en los mercados de valores. Las acciones de ACS han registrado un aumento del 2,4%, mientras que las de Hochtief han subido un 3,5% en las sesiones recientes. Este dinamismo contrasta con la estabilidad relativa de los papeles de Hochtief en la Bolsa de Fráncfort durante el año actual, lo que sitúa su valor de mercado en aproximadamente 26.400 millones de euros, equivalente a 29.400 millones de dólares. Por otro lado, el grupo español ha experimentado una caída de cerca del 39% desde sus máximos históricos de mayo, situando su capitalización en 23.800 millones de euros, cifra inferior a la de su filial alemana.

Impulso para la Cotización de Turner en Wall Street

Además de la posible OPA, ACS está evaluando una salida a bolsa de Turner, la constructora estadounidense propiedad de Hochtief, en el mercado de Nueva York. Esta estrategia permitiría al grupo acceder a una base de inversores más amplia y a valoraciones típicamente más altas en el mercado de renta variable estadounidense. Un informe reciente de JPMorgan sugiere que una cotización de ACS o Hochtief en Wall Street es más probable que una de Turner, aunque reconoce que esta última ofrecería una exposición directa a los centros de datos, un sector clave para la inteligencia artificial, potencialmente revelando valor oculto.

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Tendencias Globales y Estrategia de Simplificación

La búsqueda de exposición en los mercados estadounidenses se consolida como una tendencia creciente entre las empresas europeas, como lo demuestra el éxito de compañías que ya cotizan en Nueva York y han visto subir sus acciones en más del 45%. Sin embargo, esta dirección representa un cambio de rumbo en la estrategia más reciente de ACS, que anteriormente se había orientado a simplificar su estructura societaria mediante la exclusión de Bolsa de otras filiales, como Cimic, su operadora en Australia. Esta revisión estratégica responde a la necesidad de adaptar la estructura corporativa a las nuevas realidades del mercado y a la valoración de activos tecnológicos e infraestructurales.

Próximos Pasos y Deliberaciones en Curso

Actualmente, las deliberaciones se encuentran en una fase inicial y no garantizan la concreción de ninguna operación. Los representantes de ACS y Hochtief han declinado hacer comentarios oficiales mientras dure el proceso de análisis. ACS, que participa en la construcción de infraestructuras críticas como defensa, minería, hospitales, carreteras y centrales nucleares, así como en la gestión de concesiones, utilizará herramientas como el Día del Inversor para comunicar futuras decisiones. La compañía continúa monitoreando las turbulencias en los valores ligados a la inteligencia artificial tras las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, ajustando su hoja de ruta para garantizar la solidez financiera a largo plazo.