ACS confirma inversiones ininterrumpidas en España y Europa ante elecciones

ACS asegura que las elecciones en España y EE. UU. no frenarán sus inversiones en infraestructuras y datos, impulsando su estrategia hasta 2030 con nuevos proyectos renovables.

El grupo constructor ACS ha asegurado rotundamente que el proceso electoral en España no interrumpirá sus planes de inversión, manteniendo su compromiso con el crecimiento constante de las infraestructuras a nivel europeo. Esta posición la ha reforzado el consejero delegado del grupo, Juan Santamaría, quien ha destacado la solidez del modelo del grupo ante la incertidumbre política.

Independencia de las elecciones españolas

Juan Santamaría ha afirmado explícitamente que no observa ningún riesgo para el grupo debido al resultado de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre. El directivo explica que espera un ritmo inversor muy fuerte en Europa independientemente de quién gane las elecciones, lo cual garantizará oportunidades durante varios años. Estas oportunidades se visualizarán claramente en el próximo año, especialmente en Alemania, Europa del Norte y del Este, y sin duda España seguirá esta tendencia.

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Estrategia agresiva en centros de datos

Una de las apuestas centrales de ACS continúa siendo el sector de los centros de datos, con un objetivo ambicioso de alcanzar 1,3 gigavatios operativos en 2027. La compañía está acelerando esta estrategia con la próxima apertura de su instalación en Alcalá de Henares, una infraestructura de 50 megavatios que se encuentra en conversaciones muy avanzadas para su cierre en los próximos meses. Esta entrega marca el inicio de una expansión significativa en el mercado de la computación en la nube y la inteligencia artificial.

Impacto normativo y energía renovable

El Gobierno prepara una nueva normativa que exigirá que el 80% de la energía consumida por estas instalaciones proceda de fuentes renovables. Esta obligación obligará a ajustar suministros y contratos, lo que podría encarecer la operación a corto plazo. Sin embargo, ACS prevé mitigar estos costes adicionales recurriendo a contratos de compraventa de energía, conocidos como PPA, para garantizar el suministro renovable y evitar aumentos de precio. El directivo señala que el menor precio de las renovables en España puede ayudar a compensar estos ajustes.

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Situación en Estados Unidos y Tennessee

La compañía no percibe riesgos generales por las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, aunque prevé posibles retrasos en permisos energéticos en estados como Ohio, Georgia y Texas. Estas nuevas exigencias buscan evitar que el consumo de los centros de datos repercuta negativamente en las facturas de los ciudadanos. A pesar de esto, ACS descarta una oposición generalizada y mantiene conversaciones con clientes para estudiar los cambios, enfocándose en la pregunta de dónde se construirán las instalaciones.

Consolidación de Hochtief y litigios

ACS ha elevado su participación en la constructora alemana Hochtief al 79,3% tras invertir 524 millones de euros en compras que califica de oportunistas tras la caída de las acciones en mayo. La empresa no ha decidido aún si mantendrá el ritmo de adquisiciones ni lanzará una oferta pública de adquisición. Paralelamente, mantiene su litigio contra Ferrovial en Tennessee por la adjudicación de la autopista I-24 Sudeste, junto con Acciona, solicitando información para aclarar las condiciones económicas del concurso.